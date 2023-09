Klar beskjed: – Folk må virkelig bruke dagen

HØSTSOL: Det er med god grunn at meteorologen ber folk i Sør-Norge om å virkelig komme seg ut og nyte sola søndag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Høstsola viser seg fra sin beste side over store deler av landet søndag, men bak horisonten truer et kraftig lavtrykk.

Høsten begynner virkelig å gjøre seg til kjenne og biter seg stadig mer fast over hele landet.

Den siste uken har vært preget av skiftende vær, snø i høyfjellet og store temperatursvingninger.

– Høsten har på en måte kommet. Det var et skille rundt onsdag i uka som var – fra sommervarme til en luft som er veldig avhengig av sola for at vi skal få det varmt nok, sier vakthavende meteorolog Olav Erikstad i StormGeo til TV 2.

Det man ser mest på for å avgjøre om sommeren er over, er temperatur­forskjellen mellom natt og dag, særlig når det er pent vær.

ET SISTE GLIMT: Er du lei av regn? Da bør du komme deg ut av døra søndag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er fortsatt en sommerfølelse av å stå i sola, og når vi våkner om morgenen, er det skrap luft som er helt avhengig av solinnstråling.

Kan være siste dagen

Én landsdel som har fått kjenne på temperatursvingninger søndag, er Sør-Norge.

I Oslo var det syv grader i lufta om morgenen, mens det ventes temperaturer opp mot 15 til 16 grader i løpet av dagen.

NYTER SITE SOLGLØTT: Denne gjengen nyter den siste soldagen i Oslo på en stund. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Meteorologen kommer med en tydelig oppfordring til folk som kan skimte høstsola fra stuevinduet.

– I dag er den søndagen i Sør-Norge som folk virkelig må bruke. Det er kanskje den siste dagen på lenge hvor man får ordentlig bra vær mange steder, sier Eriksen.

Det gode høstværet skyldes et høytrykk som ligger midt mellom Oslo og Bergen. Da blir det pent både her og der, forklarer meteorologen.

Våte dager: – Følg med

Høytrykket er imidlertid midlertidig. Mandag kommer et kraftig lavtrykk innover landet som vil gjøre det vått i hele Sør-Norge.

På Sørlandet, Østlandet og sørlige deler av Rogaland ventes det mye regn og kraftige regnbyger. Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel.

Mange steder vil få 30 til 40 millimeter i løpet av 24 timer, og enkelte steder kan få så mye som 70 millimeter.

NYTER VÆRET: Allerede søndag formiddag er det flere som har tatt turen ut for å nyte sola. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det blir noen våte dager med skiftende vindforhold og en god del regn. Her skal man følge med på nedbørsmengdene og problemer det kan medføre.

Tørrere i nord

Mens Sør-Norge kan vente seg en våt uke, blir det noe tørrere lenger i Nord-Norge.

Her blir det stort sett pent vær mandag, ifølge meteorologen. Været fortsetter tirsdag, men det blir mer bygeaktivitet.

– Det ser ut som nedbøren vil falle i grensetraktene mot Sverige og Finland, hvor det bor færre folk. De store byene vil være skånet, men helt tørt blir det ikke.

Unntaket er deler av Troms som mandag kan få 30 til 50 millimeter nedbør i løpet av 12 timer.



Advarer mot sommerdekk

Meteorologen ser knapt en ende på nedbøren som er ventet i Sør-Norge den kommende uken.

– Mot neste helg ser det kanskje bedre ut, men det er ikke helt sikkert det heller. Det er skiftende ut uka, rett og slett.

I tillegg må folk som tenker å legge ut på hjul over høyfjellsovergangene denne uken ta høyde for snø.

Sammen med periodevis kuling gir dette fare for vanskelige kjøreforhold mange steder i høyfjellet.



– Det er ikke lurt å kjøre med sommerdekk fra Oslo til Bergen med denne nedbøren her. Det skal litt mer snø på asfalten til før det blir problemer, men jeg ville ikke tatt sjansen på det altså, sier Eriksen.