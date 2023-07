Juniværet er forbi: – Ustabilt

Det blir et klassisk norsk sommervær for julimåned – om man skal tro meteorologene.

– Det blir ikke lange perioder med fint vær, som vi så i juni. Det blir mer vekslende med byger og sol, sier Roar Teigen, energimeteorolog i StormGeo.

– Ustabilt

Folk kan forvente både regn-, sol- og sky-symbolet hvis de titter på værmeldingen for den kommende uka. Været kan være sånn noen ganger, sier seniormeteorolog Olav Erikstad i Storm Geo til TV 2, og legger til:

– De fleste steder i Norge vil ha et variert vær, med spredte byger og sol.



DÅRLIGST VÆR: Østlandet får det dårligste været. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Erikstad forteller at Østlandet er den landsdelen som vil få dårligst vær denne uka, men at folk kan se frem mot helgen.

– Østlandet vil få minst sol. Akkurat nå er det et lavtrykk som ligger over Østlandet, forteller han.

Sørlandet vil få ganske likt vær som Østlandet. Litt sol og en del nedbør.

Generelt kan folk i nord være mer fornøyde enn sine landsmenn i sør.

– Ytre strøk av Nord-Norge og vest for Nordkapp vil få bra vær, lite byger og mye sol, sier Erikstad.



5 til 10 millimeter

I hovedstaden vil det komme rundt 5 til 10 millimeter nedbør per døgn de neste dagene. Dette kan likevel variere i mindre grad.

– Det kan godt hende at det vil komme mer nedbør i visse områder i Oslo og mindre andre steder. Men i snitt vil det komme mellom 5 og 10 millimeter, sier Erikstad.

I Bergen og Trondheim vil det i snitt komme under 5 millimeter per døgn. Mens i Tromsø og Bodø vil det nesten ikke regne i det hele tatt.

– Nord-Norge vil få lengst perioder med sol de neste dagene, sier Erikstad.



Blir generelt varmere

– Vi har ikke brukt opp finværet, men i juni var det veldig bra vær i lange perioder. Jeg er skeptisk til at vi får sånt vær i juli. Et godt ord for å oppsummere være er ustabilt, sier energimeteorolog Teigen.



Generelt vil temperaturene stige rundt omkring i landet. På Østlandet vil målestokken ligge på rundt 20 grader. Det samme gjelder for Sørlandet. Mens det vil være noe lavere temperatur på Vestlandet.

Det vil likevel blir over 20 grader til helgen i de fleste landsdeler. Og Nordland vil få det varmest i den kommende uka.



– En del steder i Nordland vil kunne få over 25 grader, sier Erikstad.