– Ikke noe påskestemning

Om du straks skal begi deg ut på årets vinterferie, eller akseptere at den straks er over, har meteorologene en nedslående beskjed.

Været framover er ikke noe særlig å skrive hjem om.

Vått og forblåst

– Det kommer et hissig lavtrykk inn fra Storbritannia. Det beveger seg nå gjennom Nordsjøen og opp gjennom Skagerak, sier Marit Berger ved Meteorologisk institutt til TV 2 torsdag formiddag.



Det kan dermed bøtte ned over rogalendinger, sørlendinger og sørlige østlendinger fra fredag.

– Det kan komme 30–50 millimeter på tolv timer, sier Berger.

VÅTT: Fram med gummistøvlene. Foto: Hanna Hjardar/TV 2.

Regnværet vil treffe det sørlige Østlandet hardt.

NVE har sendt ut farevarsel for flom fra natt til fredag. Det skaper tøffe kjøreforhold og fare for vannplaning.

Og ikke nok med det. De som bor ved Oslofjorden må skalke lukene.

– Det ser ut som det kan komme vindkast på opp mot 30 meter per sekund i ytre Vestfold og Østfold, sier Berger.

For å gi et bilde: Orkanstyrke er på 32,6 meter per sekund.

Meteorologen oppfordrer folk der til å binde fast løse gjenstander.

– Det kan være en god idé.

VIND: Det har blåst godt i Oslofjorden før. Her fra Stavern i 2013. Foto: Tore Meek/NTB.

StormGeos meteorolog Ina Yssesdal forteller at det likevel kan bli bedre på Østlandet utover uka.



– Fra tirsdag får Vestlandet mest nedbør. Da kan det bli lettere østpå, med oppholdsvær.

Snø til fjells

Bor du i Bergen eller i Drammen, starter vinterferien denne helgen.

Bergenserne kan få en «OK» start på ferien, ifølge Yssesdal.

– På mandag blir det trolig oppholdsvær, og litt kaldt. Men fra tirsdag blir det stort sett mye fronter og nedbør, sier hun.

Du blir kanskje ikke overrasket over at denne nedbøren er regn.

Vått blir det også i Drammen. Du husker vel flomvarselet?

Så, hvis du vil ha snø, må du til fjells.

– Den nedbøren som kommer fredag, kommer som snø i fjellområdene, sier Berger.

KOLONNEKJØRING: Mye snø i fjellet kan skape utfordrende kjøreforhold. Foto: Tore Meek/NTB.

Hun ber folk på begge sider av fjellet om å være oppmerksomme. Dette hissige lavtrykket vil skape tøffe kjøreforhold både i øst og vest.

– Det blir dårlig føre på begge sider, ja. Jo lenger nord du skal, jo bedre, sier meteorologen.

– Ikke noe påskestemning

Noe særlig sol bør ingen fjellfarere regne med i vinterferien. Det gjelder for så vidt for de fleste i Sør-Norge.

– Det blir marginalt med sol. Mandag-tirsdag glipper det kanskje litt i skydekket lengst nord i Innlandet. Men generelt ser det ganske grått ut, sier Berger.

Hvis du er en breial bergenser som hadde gledet deg til appelsin og Mango IPA i solveggen, må du nok vente til påsken.

– Det blir ikke noe påskestemning i vinterferien, sier meteorologen.

MÅ VENTE: Slikt blir det ikke på fjellet med det første. Foto: Kåre Breivik / TV2

Trønderne får det derimot langt bedre. Der kan sola gløtte både en og to ganger før vinterferien er helt over.

– Solsjansen er større i Trøndelag enn den er lenger sør i landet, sier Berger.

Grått i nord også

Nordland, Troms og Finnmark går også ut i vinterferie denne helgen.

Heller ikke nordpå er været noe særlig å skryte av.

– De skal også gjennom litt nedbør i helgen, sier Yssesdal om vår nordligste landsdel.

Hun forteller at Troms og Finnmark kan få det bedre fra tirsdag. Nedbøren vil derimot bite seg fast i Nordland.

– Men det blir en god del vind lengst nord, sier hun.

Berger bekrefter at det blir mye nedbør i Nordland.

– Det blir snø i indre strøk, og regn ute på kysten, sier hun.