Her kan de nå få årets første sommerdag

Helgen vi snart legger bak oss har brakt med seg store vær-variasjoner i Norge.

Mens store deler av Sør-Norge har kunnet nyte sol, har det stort sett vært skyet og kjølig i nord.

Når vi snart starter en ny uke, skjer det et skifte.

– Mandag vil starte stort sett som søndag, men så skjer det en endring. Skydekket som har ligget over Mellom-Europa vil begynne å komme over landet, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo Roar Hansen, til TV 2.

SOMMER: En gjeng venner spiller basket i solen på Huk på Bygdøy i Oslo lørdag. I hovedstaden har det vært full sommerstemning i helgen. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Dette vil gjøre at Sør-Norge gradvis i løpet av mandag vil få regn og skyer. Dette sprer seg nordover, og vil mandag kveld være kommet til Trøndelag, opplyser meteorologen.

– Østlandet vil nok ligge litt skjermet, men mellom Oslo og Bergen vil det nok komme en del regn. Det vil også være kjøligere i hele sør, sier Hansen.

Bedring i nord

I Nord-Norge vil derimot mandagen bli betydelig bedre enn den relativt grå helgen, skal vi tro meteorologens prognoser.

– Det vil komme varmere vind fra sørøst, og det kan bli fint vær i hele Nord-Norge, med i overkant av 20 grader. Dette vil nok bli den første ordentlige sommerdagen mange steder i nord, sier han.

Han får støtte av TV 2s væranker Ane Nyrerød, som anbefaler de i nord som har feriedager til gode, å ta ut en mandag.

– Ny uke nye muligheter! Mandag snur det, da vil Nord-Norge få dette høytrykket nordover til seg. Nord-Norge får kjempefint vær, 20 grader mange steder. Det blir sol og opphold, sier hun.

Utover tirsdagen vil Sør-Norge stort sett starte ganske grått.

– Det gråværet som kommer mandag i sør, vil spre seg østover tirsdag. Det vil nok komme litt regn, men dette vil lette utover dagen, sier Hansen.

Tirsdag vil også nedbøren komme til nord.

– Etter en fin mandag, vil nok Nord-Norge få en del nedbør. Akkurat lengst øst i Finnmark kan det nok bli fint vær første delen av dagen, men når regnværet først kommer, kan det gå fra 20 til 10 grader relativt raskt, sier han.

– Forverring

Onsdag og torsdag byr, slik det ser ut nå, på en forverring på været for hele landet – bortsett fra på Østlandet og Sørlandet.

– På Østlandet kan vi nok se fint vær onsdag og torsdag, på opp mot 20 grader. I resten av landet blir det betydelig kjøligere, under 10 grader, de fleste steder. Det vil nok kunne komme snø i fjellet, sier han.

Nyrerød forklarer at østlandet ofte ligger i le fra lavtrykkene som kommer fra vest.

– Det ser fint ut på østlandet denne uken. Det blir litt mindre varmt på torsdag så kanskje benytte seg av finværet på onsdag, sier hun.

Når det gjelder utsiktene til helgen, er det også østlandet som kommer best ut.

– Her er det muligheter for at det vil bygge seg opp et høytrykk innover Sør-Norge som vil føre med seg varme og mye fint vær. Det kan se lovende ut for den sørlige delen av landet for neste helg for sør, mens Nord-Norge nok vil gå med tilbake til grått vær med regnvær, sier han.

Hansen er tydelig på at været vi ser nå, med relativt store endringer på kort tid, er helt typisk for sesongen.

Det kan også være greit å ta med en ekstra genser i sekken, og forberede seg på at været kan endre seg gjennom dagen.

– Det er ikke uvanlig at det går fra 20 grader til 5–10 grader på kort tid, sier han.