Her blir det knallvær i helgen

Fredag forrige uke våknet vestlendingene opp til et voldsomt uvær. Skolene ble stengt og store ras sperret veier flere steder.

NATURKREFTER: Skader etter flommen på Voss. Foto: Erik Teige / TV 2

Stormen og de store mengdene nedbør skyldtes en sørvestlig vind.

– Det er fortsatt storm noen steder i Rogaland og i fjellet, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø.

– Men denne sørvestlige vinden kommer gradvis til å avta de neste par dagene, legger han til.

Det er gode nyheter.

Helomvending

METEOROLOG: Isak Slettebø er meteorolog i StormGeo. Foto: Privat

For på søndag tok været en helomvending. Været kommer nå fra nordøst og et høytrykk som har bygget seg opp over Nord-Skandinavia.

– Vi har det vi kaller et «omegahøytrykk» over Nord-Skandinavia. Dette dirigerer kald luft fra Russland og Arktis inn mot Sør-Skandinavia, sier Slettebø.

Det betyr tørt vær og solskinn på Vestlandet.

– Solen har vel egentlig vært der hele tiden, men nå blir det tørt og vinden avtar, sier meteorologen om den nye værtypen.

– Tett skydekke i lang tid

Vi har blitt godt vant med finværet og høye temperaturer lengre øst og sør i landet.

– På fredag forrige uke ble det målt 19 grader i Mjøndalen, og minst 15 grader ellers på Østlandet, forteller Slettebø.

Også her kommer det til å merkes at været har snudd.

Mandag morgen kunne hovedstaden by på en kulde vi ikke har kjent på en stund. Fremover blir det et mer typisk novembervær.

– Det blir gråere på Øst- og Sørlandet. Det vil komme et tett skydekke i veldig lang tid. Og temperaturene er nå nede på mellom to og tre grader, forteller Slettebø.

Vinterstemning

Meteorologen forteller at vind fra nordøst er den kaldeste vindtypen.

– Om vinteren så er dette en kald vindretning og kontinentet blir kraftig avkjølt. Det er kaldere enn nordavind, sier han.

Høytrykket ligger i ro, og kan vare lenge. Dette er felles for alle høytrykk, forteller meteorologen.

Det betyr at det kalde, grå været kommer til å vare en stund.

Her blir det snø

Med en stabil kjølig temperatur kommer det snø i deler av landet.

Noen har fått smaken av vinter allerede. I følge meteorologen har det snødd både i Telemark, på Gardemoen og på Geilo.

– Hvis man legger sammen all snøen som skal komme, så blir det en del. Det skal snø mest i Agder og i Telemark og regne på kysten, sier Slettebø.

– Nedbøren på kysten kan ende med å bli snø etter hvert som temperaturen faller, legger han til.

Mørketid og stjernehimmel

I Nord-Norge nærmer det seg mørketid. Det betyr at selv om det er lite vind blir det kaldt mange steder, fordi solen nesten er under horisonten.

– Det blir 15-20 minusgrader på Finnmarksvidda i dag, og rundt 0 i Tromsø. Litt mildere i Bodø på grunn av en viss østavind, forklarer Slettebø.

Været i Nord-Norge endrer seg lite, det er det høytrykket som sørger for.

– Høytrykket sørger for at det blir oppholdsvær, men ikke mye sol siden dagene er så korte, sier han.

–Og så blir det mye fin stjernehimmel, legger han til.