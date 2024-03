Her blir det 15 grader og sol

Om få dager går vi inn i årets andre vårmåned, men fortsatt er det lite sol og milde temperaturer i sikte flere steder i landet.



En av landsdelene er likevel den klare værvinneren for de kommende dagene.

– I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det tendenser til vår, med opptil 15 varmegrader.

Det forteller Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog i SormGeo.

Slik blir påskehelgen

Resten av landet får mer variert vær denne påskehelgen.

– Morgendagen blir ikke så aller verst i sør. Likevel kan det kommer noen byger på Vest- og Østlandet.

FINN FREM PARAPLYEN: Meteorologene varsler byger flere steder i Norge de kommende dagene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Sola vil også titte frem på Vestlandet og i Trøndelag, i motsetning til store deler av Østlandet hvor det er ventet lite sol og mer tåke.

– Men hvis du befinner deg ved Lillehammer og lenger nord, kan du vente deg litt sol.

SETT FOR DEG DETTE?: Været blir ikke optimalt for utepils i solveggen alle steder i landet denne påsken. Foto: Erik Edland / TV2

I Nord-Norge er det fremdeles svært kalde temperaturer.

– Spesielt kaldt er det i Troms og Finnmark. På Finnmarksvidda er det oppimot 25 minusgrader.

– Det vil også komme en del vind, som kan være litt plagsom, sier Hansen.

Klar værvinner

Selv om denne helgen ikke vil by på skyfri himmel og stor påskesol, er det noen ting meteorologen trekker frem som positivt.

– Det blir ikke storm for de som skal hjem fra fjellet og ingenting tyder på at noen blir sittende fast noe sted. Så det er ikke helt svart!

Det ser ut til at andre påskedag blir den klart fineste dagen i løpet av langhelgen.

Deilig for de som har hold seg hjemme denne påsken, men kjedeligere for de som skal bruke denne dagen til å reise hjem fra fjellet.

– Værvinneren blir mandag, da folk skal hjem fra fjellet, sier Hansen.

PÅSKEVÆR: Den siste påskedagen skal bli den klart fineste i år. Foto: Frode Sunde / TV 2

Når kommer våren?

Har du allerede pakket bort både vinterjakke og gummistøvler for i år? Da burde du kanskje lete de frem igjen.

Susana Reuder ved Meteorologisk institutt forteller at også den kommende måneden kan by på all slags vær.

– Ikke pakk vekk jakkene enda. Det er ikke uvanlig med vekslede vær i både mars og april.

I dagene fremover vil Vestlandet og i Midt-Norge få mest vårlig vær, mens nord i landet vil det være lave temperaturer en stund til.

– På tirsdag ser det ut til å bli ganske fint også i Oslo, med opptil ti plussgrader.

Det varer derimot ikke så lenge, for videre utover uken skal det igjen bli kaldere.

– Sånn er det ofte i disse overgangsmånedene, sier Reuder.