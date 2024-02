Gult farevarsel for flom: – Kan komme 50 millimeter

De neste dagene blir våte i store deler av Sør-Norge, varsler meteorologene.

Norges vassdrags- og energidirektorat har også sendt ut gult farevarsel for flom på deler av Sør- og Østlandet mellom Kristiansand og Oslo.

Meteorolog Ingrid Lundhaug ved StormGeo forteller at det er et lavtrykk på vei mot Norge fra Island som tar med seg nedbøren. Lavtrykket fører først til skiftende vær i Sør-Norge torsdag.

– Fra kvelden kommer en ny front fra vest, og store deler av Sør-Norge sør for Trøndelag vil få nedbør.

De største nedbørsmengdene kommer imidlertid først på fredag, forteller meteorologen.

– Det blir mest på Sørlandet og i Rogaland. Der kan det komme mellom 40 og 50 millimeter regn. Også sør på Østlandet kan det komme opp mot 40 millimeter.

– Kan komme inn i hus

De store nedbørsmengdene på kort tid er grunnen til at det er sendt ut farevarsel for flom, forteller flomvakt Elise Trondsen i NVE.

– I tillegg til regn vil det også være snøsmelting, og is i bekkeløp som kompliserer situasjonen, sier hun.

– Det kan føre til stengte veier, og vannet kan også komme inn i hus.

Ifølge Trondsen er det foreløpig usikkert hvor flomfaren blir størst. Hun råder likevel de som bor i det området det nå er sendt ut farevarsel for til å sørge for å åpne sluk og forsikre seg om at vannet har en vei det kan renne bort fra huset.

FAREVARSEL: Foreløpig er det noe usikkert hvor flomfaren blir størst. Onsdag ettermiddag er det sendt ut farevarsel for dette området. Foto: Skjermdump / varsom.no

– Det er lurt å forberede seg hvis man kan. Særlig hvis du bor i et område som bruker å bli berørt av flom, kan dette være et tilfelle der det skjer igjen.

– Lettere i helgen

Fra fredag flytter lavtrykket ifølge meteorologen seg nordover langs kysten, og gir bygevær i Nordland og langs kysten av Finnmark.

I Sør-Norge er det verste regnværet over etter fredag.

– Der blir det lettere vær i helgen, men det kan fortsatt være perioder med byger noen steder, sier Lundhaug.

Varsel om regn og snøsmelting gjør også at TV 2s Oslo-baserte journalist øyner et visst håp om å kunne gå rundt i byen uten å frykte beinbrudd i tida framover.

– Kan det være håp om at hålken forsvinner når regnet har gitt seg?

– Det er litt vanskelig å si. Det kan se ut som temperaturen vil synke igjen søndag, og da kan det fryse til og bli glatt, lyder det ikke så altfor oppløftende svaret fra meteorologen.