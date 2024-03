Gladmelding: – Sol i nesten hele landet

SOL: Meteorologen varsler sol over nesten hele landet tirsdag. Kanskje til og med i Bergen? Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Helgen blir grå for mange, men tidlig i neste uke har meteorologen bedre nyheter.

Den siste vinterferieuka går mot slutten, og fra mandag er hele landet tilbake til hverdagen.

Dersom du har vært misfornøyd med ferieværet og håper på et væromslag i siste liten, blir du kanskje skuffet.

Ifølge vakthavende meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo, er det nemlig ikke spesielt store endringer i vente de neste dagene.

– Det været du har i dag, er det du får i helgen. Spesielt østafjells er det like grått i morgen som i dag. Søndag er det også ganske grått, sier han.

– Opp mot 15 grader

I tillegg til å være grått, har det i store deler av landet vært uvanlig mildt de siste dagene. Dette fortsetter også i helgen, særlig på Vestlandet og i Trøndelag, forteller meteorologen.

– I hele det området blir det over 10 grader de neste par-tre dagene. Det er ingenting i veien for at det kan bli opp mot 15 grader på det varmeste.

Skuddårsdagen ble den varmeste dagen i hele februar og ble målt på Nordmøre🌡️ Den sto i sterk kontrast til den kaldeste februardagen som ble målt på andre siden av Dovrefjell 🥶



Vi har også målt nesten 40 ganger mer nedbør på fjellet i Bergen enn på Finnmarksvidda 🌧️⛄ pic.twitter.com/dLX6En5ATt — Meteorologene (@Meteorologene) March 1, 2024

I starten av neste uke begynner været å endre seg. Årsaken er et høytrykk som nærmer seg nordfra.

– Fra tirsdag blir det sol i nesten hele landet, sier Slettebø.

– Nærmere normalen

Samtidig fører høytrykket ifølge meteorologen til at det blir noe kaldere

– Men det er bare nærmere normalen for denne tiden av året.

I tillegg blir forskjellen mellom temperaturen på dagen og natta større, forklarer Slettebø.

– For eksempel østafjells er det nå fem grader stort sett hele døgnet. Utover i neste uke kan det bli høyere dagtemperaturer, men det vil også bli nattefrost i store deler av landet.

– Kan skje ting

Selv om det blir kuldegrader om natta, er det ikke ventet noe særlig snøfall. Det er nemlig lite nedbør i prognosene.

– Det kommer kanskje litt i Nord-Norge, men det vil ikke akkurat være noe nytt.

Ordentlig kaldt blir det heller ikke i overskuelig framtid, forteller Slettebø.

– Så er det litt åpent hva som skjer fra neste helg, og det kan selvfølgelig skje ting utover i mars. Kanskje blir det litt kaldere enn normalt, kanskje litt snø.