I morgen er det 1. mai og de fleste er klar for vårtemperaturer, så vi kan kaste klærne.

Mange ble derfor oppgitt da meteorologene søndag morgen sendte ut farevarsel for snø på Østlandet mandag.

– Natt til mandag treffer snøværet store deler av Østlandet. Det ventes fem til 10 centimeter snø i enkelte områder, skriver meteorologene på Twitter.

Farevarsel for snø 1. mai ⚠️

Natt til mandag treffer snøværet store deler av Østlandet. Det ventes 5 til 10 centimeter snø i områdene som får mest ❄️ I kystnære strøk går nedbøren over til regn første del av dagen 🌨️



Vær forberedt, kjør forsiktig og bruk vinterdekk 🚗 pic.twitter.com/GnljG1KOZu — Meteorologene (@Meteorologene) April 30, 2023

Meteorolog Olav Krogsæter i Storm skjønner at mange er lei av snøen nå, men sier at det ikke er unormalt at det snør på Østlandet den første dagen i mai.



Nedslående

– Da vi kunne nyte 20 grader flere steder forrige uke, skjønner jeg at meldingene om snø er nedslående, sier Krogsæter.

Meteorologen sier at det er et lavtrykk som kommer innover Sør-Norge natt til mandag, som gjør at vi nok en gang vil få et hvitt dekke.

NOK NÅ: Tirsdag denne uken så det slik ut på en terrasse på Spikkestad i Asker. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2

– På Østlandet vil nedbøren natt til mandag komme som snø i litt oppi høyden, som for eksempel litt oppi Holmenkollen. Mens nede i bykjernen i Oslo vil nok ikke snøen legge seg, sier Krogsæter.

– Bruk vinterdekk



Snøen kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold, skriver Varsom.



– Vær forberedt, kjør forsiktig og bruk vinterdekk, oppfordrer Yr.

STENGT: Søndag morgen herjet uværet på Hardangervidda og førte til stengt riksvei 7. Foto: Statens vegvesen

Søndag førte uværet i fjellet til flere stengte fjelloverganger i Sør-Norge.

Slik er situasjonen på veiene:

Fylkesvei 55 over Sognefjellet – stengt

Fylkesvei 51 over Valdresflye – stengt

Riksvei 7 over Hardangervidda – stengt, ny vurdering klokken 15

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland – stengt, ny vurdering blir gjort klokken 14

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal – stengt, ny vurdering klokken 14

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet – stengt

Riksvei 52 Hemsedal – åpen, men advares om glatte partier og tidvis dårlig sikt

Gradvis varmere

Men snø og uvær vil ikke vare så lenge. Meteorologene lover at det er bedring i sikte.

– Etter at dette lavtrykket har passert, vil det bli gradvis varmere i Sør-Norge, sier Krogsæter.

I midten av neste uke vil temperaturen komme opp i rundt 13 grader midt på dagen.

VÅRSTEMNING: Blåveisene titter frem, men med nattefrost i vente bør du vente med å plante. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Om du er klar for å plante i hagen, bør du likevel vente litt.

– Det vil fortsatt bli kald luft framover og vi må regne med nattefrost, sier meteorologen.

Men Krogsæter mener at det ikke er synd i innbyggere i Sør-Norge.



– I Nord-Norge, og da spesielt Finnmark, vil få både snø og sludd. Så noen har det verre enn de i sør.