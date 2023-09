Farevarslene renner inn: – Intenst

Høsten er for alvor på vei, og farevarslene står i kø i starten av denne uken.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye regn og lyn for deler av Sør- og Østlandet og Rogaland mandag og tirsdag.

Og varslene stopper ikke der.

For Rogaland, Agder og Telemark er det også gult farevarsel for svært kraftig styrtregn mandag.

I tillegg har NVE sendt ut farevarsel på gult nivå for flom og jord- og flomskred i deler av Sør-Norge mandag og tirsdag.

Mandag og første del av tirsdag er det ventet mye regn og kraftige regnbyger på deler av Øst- og Sørlandet og sør i Rogaland.



Vi har sendt ut gult farevarsel⚠️



Mange vil få 30-40 mm i løpet av 24 timer, og enkelte steder kan få så mye som 70 mm🌧️☔️ pic.twitter.com/hpolc1tDqZ — Meteorologene (@Meteorologene) September 17, 2023

– Ganske intenst

Ifølge meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo kommer det mye regn i store deler av Sør-Norge utover dagen mandag.

– Det har allerede regnet en del i Agder i natt, så øker det på både i sør, øst og vest utover ettermiddagen, sier hun.

– Det kan bli ganske intenst, med 15–20 millimeter på tre timer.

Mandag er heller ikke den eneste dagen denne uken man må forberede seg på regn.

– Vi går inn i en uke med mye nedbør, og i perioder ganske intens nedbør, sier Ynnesdal.

Her blir det mest regn

Akkurat hvor regnet treffer hardest utover i uken varierer noe, selv om én landsdel ifølge meteorologen får kjenne mest på regnværet.

– Vestlandet får mye nesten alle dagene, så varierer det litt fra dag til dag på Sør- og Østlandet.

MEST: Vestlandet får mye regn hele uken, ifølge meteorologen. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Nord-Norge slipper heller ikke helt unna regnværet.

– På grunn av vindretningen ligger de litt i le, men de går ikke helt klar. Det blir fortsatt nedbør, men ikke de samme mengdene som i resten av landet, sier meteorologen.

– Vær obs

Ynnesdal legger til at det er noen ting man burde huske på i uken vi nå går inn i, og videre utover de neste ukene.

– Høsten setter inn, og da er det enkelte grep som kan være lure å ta, sier hun.

– I Nord-Norge kan det for eksempel bli en del vind denne uken, og da er det viktig å ta inn eller sikre trampoliner og lignende. Så er jo dette også tiden for at løv kan tette sluk.

Meteorologen oppfordrer også spesielt folk i Sør-Norge til å følge med på farevarslene denne uken.

– Vær obs på det som kan skje rundt deg, sier hun.