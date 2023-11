Farevarsel og vanskelige kjøreforhold: – Mye vær

Her kommer enda et farevarsel⚠️ Det er fare for is og glatte veier på grunn av regn som fryser på kald bakke og overgang til mildvær. Dette gjelder for Agder og deler av Østlandet. I Agder, Vestfold og Telemark er det også fare for underkjølt regn tidlig på dagen⛸️ pic.twitter.com/9JSSkBoGb4