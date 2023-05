Enorme forskjeller mellom nord og sør

Det blir en knallstart på sommermåneden juni, i hvert fall for mange av oss.

Meteorologen lover sol og godt over 20 grader over nesten hele Østlandet og Sørlandet.

– Vi har et høytrykk som bygger seg gradvis sterkere innover Sør-Norge, og det veldig mye fint vær, sier meteorolog i Storm, Mariann Aabrekk.

Onsdag kan det for eksempel bli hele 25 grader på det meste i hovedstaden.

– Det blir kjøligere fra torsdag av, men vi snakker fortsatt 20 pluss.

Aabrekk forteller at det blir pent vær over store deler av Vestlandet også. Men her er ikke gradestokken like raus.

– Det ligger på rundt 15 grader for mange vestlendinger, sier Aabrekk.

PENT: Folk nyter sol og sommer på Sørenga i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Farevarsel for snø

I nord situasjonen en helt annen. Temperaturene snike seg helt ned mot 0 grader i Troms og Finnmark.

Det ligger samtidig et lavtrykk over landsdelen hele uka.

Gult farevarsel: I frå onsdag ettermiddag er det venta kjøligare luftmasser som gir snø ned til 100-300 moh ⚠️👇 I Troms og nord i Nordland er det venta snø heilt ned til havnivå. Det kan bli 5-15 cm snø på vegane, i fjellet meir 🌨️ Faren er venta å avta tidleg torsdag morgon. pic.twitter.com/awVknFYl6Y — Meteorologene (@Meteorologene) May 30, 2023

Meteorologen kommer derfor med en nedslående beskjed. Det blir snø.

– Det er kjipt. Jeg tipper at nordlendingene ikke har lyst til å starte juni måned med snø, sier Aabrekk.



Meteorologisk institutt også sendt ut gult farevarsel for snø.



– Det kan bli 5–15 cm med snø på veiene, i fjellet mer, skriver de på Twitter.

Midt-Norge blir liggende i grenseskillet mellom nord og sør, forklarer Aabrekk.

Det blir ikke like bra som i sør, men heller ikke like ille som i nord.

Men neste uke ser det bedre ut for trønderne.

– Da vil høytrykket som ligger over Sør-Norge mest sannsynlig ta cmed seg trønderne også.

Flere farevarsler

Uansett hvor du bor i landet, må du være oppmerksom denne uken, ifølge meteorologen.

I nord, særlig i Troms, blir det nemlig fare for snøskred på grunn av snøværet.

I sør er det på den andre siden veldig tørt og det gir høy skogbrannfare.

FØLG MED: Det er høy skogbrannfare i sør denne uken, og meterologen advarer mot åpen ild. Foto: Sara Johannessen Meek/NTB.

Du bør derfor tenke deg om før du fyrer opp engangsgrillen.



– Det er ingen nedbør i prognosene, og på Sør- og Østlandet er det tørt i terrenget. Alt som er i nærheten av åpen flamme er farlig, sier Aabrekk.