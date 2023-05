Én god og én dårlig nyhet: – Nokså kortvarig

Ingen inneklemt fredag uten en prat med meteorologen om hva vi kan vente oss for denne langhelgen, og ikke minst, om sommeren har kommet for å bli.

– For Østlandet og Sør-Norge sin del ser det fint ut, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen.

I hovedstaden kan det bli opp mot 20 grader og sol på lørdagen, og hele 22 grader på søndagen. Men kjører du vestover, må du finne fram en tykkere genser, og kanskje en regnjakke.

– Når det gjelder resten av landet, er det ikke like bra. Det er Sør-Norge og Østlandet som er værvinnerne.



Vestlandet må nøye seg med overskyet vær og kaldere temperaturer, i hvert fall på lørdagen.

– I ytre strøk kan man få problemer med å bikke 15 grader, sier Hansen.



– Ser ikke så bra ut



Søndagen derimot kan bli varmere, og noen steder kan man kanskje nærme seg 20 grader, forteller meteorologen.

Det samme gjelder Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det er en del skyer i ytre strøk, men nokså fint lenger inn. Man kan komme opp i 20 grader på søndagen.



Verre er det dog for Nord-Norge.

– Der ser det ikke så bra ut. Det er et lavtrykk ute i Norskehavet med nedbørsområder som vil ligge ved kystområdet omtrent hele helgen.



REGN REGN: Helgen i Nord-Norge vil bli preget av regn og lave temperaturer. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Det er ventet mest regn nord i Nordland. Videre nord mot Troms og Finnmark er det også meldt regn, men noe mildere temperaturer. Det er likevel ingenting å rope hurra for.

– Det kan bli litt over 10 grader av og til.



Sommer kommer, sommer kommer?

Værvinneren og værtaperen for helgen er altså kåret, men hva med neste uke?



– Høytrykket på Østlandet og Sør-Norge blir svekket, forteller meteorologen.



Mandagen vil starte fint for denne delen av landet, men det vil trolig komme regn utover ettermiddagen og tirsdagen.

– Det blir mer lavtrykksaktivitet utover uka. Da er det ikke bare Nord-Norge som blir preget. Det ser ikke så bra ut for vestlige deler av landet. Da blir det mye sørvestlig vind.

Østlandet kan slippe unna den verste vinden, forteller Hansen. Helt sydenstemning blir det likevel ikke.

– Det kan blir rimelig bra, men det er ikke noe sommervarme. Den sommervarmen dere ser inn mot helgen blir nokså kortvarig.



Alt håp er likevel ikke ute. Mot månedsskifte mai juni kan det bli varmere vær igjen.

– Det ser ut som at høytrykket skal bygges opp over Sør-Norge, slik at det kan bli rimelig bra sør for Stadt og særlig på Østlandet.