Disse kan juble ekstra godt i helgen

Sommeren har kommet for fullt i noen heldige landsdeler.

Også denne helgen blir det et værskille mellom nord og sør, og nordlendingene må nok en gang vente med å glede seg over den etterlengtede vårfølelsen.

Gjennom helgen sniker det seg nemlig et lavtrykk gjennom nordlige deler av Trøndelag og oppover mot Nord-Norge.

– Dette vil gi nedbør inn i lørdagen. Også Møre og Romsdal kan vente seg litt spredt regn gjennom helgen, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Roar Teigen, til TV 2.

Tydelig taper

Nord-Norge har det klart verst. Her mener meteorologen det bare er å finne frem paraplyen. I enkelte områder kan man til og med måtte dra frem vinterjakken.

Oppå det hele vil de nordlige delene av landet oppleve kaldt vær denne helgen. Temperaturene kan for mange minne om en kjip høstdag.

HOLD FAST: Bord du i nord, må nok badeshortsen bli liggende et par dager til. De nordlige delene av landet kan vente seg kulde og regn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Bodø sliter med å komme over ti varmegrader denne helgen. I Tromsø er det verre. Der er vi oppe i en seks til åtte grader, sier meteorologen.

Spreke vestlendinger

Vestlendingene kan som oftest se seg slått av de fleste landsdelene når det kommer til været. Men denne helgen kan Bergen og områdene rundt Voss juble godt - men ikke høyest!

Vestlandet vil de neste dagene få en liten smakebit på høytrykket som kommer fra Island og som strekker seg innover de sørlige delene av landet.

SKÅL: Vestlendingene må nøye seg med 16 grader fredag, men feriefølelsen er likevel stor . Foto: Frode Hoff / TV 2

– I Bergen er vi oppe i 16 grader lørdag og kanskje hele 20 på søndag. Det er ikke mye å skryte av i juni, men det er varme, sier meteorologen.



Han legger til at områdene på og rundt Voss vil kjenne dette ekstra godt.

Men sommervarme eller ei, så vet bergenserne hvordan solen skal nytes best når den først viser seg gjennom skydekket.

Ut av hiet

For Nathalie Johannsen Øvrelid og hennes medstudenter, kunne ikke sommervarmen kommet på en bedre dag. Når TV 2 prater med dem, har de akkurat fullført sin siste eksamen for semesteret.

NYTE: Servitørene på Cornerteateret i Bergen hadde det travelt fra morgen til kveld. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Når man har isolert seg selv i flere uker er det fantastisk å møte dette været rett etter man har levert, sier Øvrelid med en kald pils i hånden.



SMAKTE GODT: I dag smakte pilsen ekstra godt for Nathalie og medstudentene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Studievenninnene er tydelige på at bergensere er best på å nyte mest - når været først er der, da. Denne helgen skal studentbudsjettet til jentene få kjørt seg kraftig.

– Nå blir det først noen øl her på «Corneren» før vi drar videre til et vorspiel og feirer mer. Vi drikker pils til vi blir lei og heller får lyst på drinker, sier medstudent Pia Nome med et glimt i øyet.



SKAL NYTES: I dag skal jentene feire godt! Eksamen er i boks, og en av mange pils er allerede godt plassert i hånden. Foto: Frode Hoff / TV 2

Mens noen akkurat har fått sommerferie, må andre ta med lesesalen ut i solsteiken.

– I dag er det faktisk litt kjøligere inne på skolen enn ute, sier eksamensklare Malene Engum. Sammen med medstudent Camilla Nordgaard, gjør de nå en iherdig innsats for å lese seg opp til eksamen i statistikk.

DROPPER PILSEN: På fredag måtte BI-jentene velge kalkulatoren over pilsen. Men sommeren er lang! Foto: Frode Hoff / TV 2

Til tross for at den kalde pilsen må vike for kalkulatorer og statistikkbøker akkurat denne helgen, er jentene sikre på at sommeren ikke vil gi seg med det første. Enn så lenge må de nyte solen på skolebenken, bokstavelig talt.

– Vi håper vi ligger godt an! Solen hjelper hvert fall på for å komme seg opp av sengen om morgenen, sier Engum.



Soleklar vinner

Til tross for stolte og selvgode bergensere som kan å nyte de små gledene, er det en helt annen landsdel som skal juble høyest denne helgen.

På Østlandet og Sørlandet er det en helt annen historie når det gjelder temperaturer.

VINNER: Sør- og Østlandet kan juble godt i helgen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Høytrykket er på vei fra Island og innover de sørlige delene av landet vårt. Denne helgen kan Øst- og Sørlandet vente seg over 20 grader.

– Det er alltid perfekt når man får temperaturer på rett over 20 grader. Da er det varmt nok til at man kan finne på ting uten at man blir for svett, sier meteorologen.

Her er det bare å finne frem badeshortsen!