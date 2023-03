Disse får det aller beste påskeværet

Kvikklunsj, appelsin, slush-snø og solveggen er for mange påske, men blir det sol?

Mange lengter etter sol og vår. Langtidsvarslet fra meteorologen kan gi håp for nettopp dette.

Allerede med første feriedag i påsken kan godværet skinne på hytteveggen.

– Det er store sjanser for sol i hele landet i påsken. Vi ser antydninger til en tørrere værtype, noe som betyr liten sannsynlighet for nedbør i stort sett hele landet, sier Isak Slettebø, langtidsmeteorolog i StormGeo.

For Sør-Norge vil gradestokken bevege seg godt over på pluss-siden.

TRADISJON: Den stereotypiske påsken kan fort bli realistisk om langtidsvarslet slår an. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg tror det vil ligge rundt seks grader i Oslo-området. Det er noe kaldere enn normalt, som er åtte grader på den tiden. Det vil bli noe grått, men det kommer innslag av blå himmel, forteller Slettebø.

Påskesol i Oslo

Ifølge meteorologen kan det komme noe regn, men det vil bli innslag med sol.

– Jeg tror mange på Vestlandet vil sette pris på været i påsken. Østlendinger er som regel ikke fornøyd før himmelen er knallblå, men det er høy sannsynlighet for mye påskesol i Sør-Norge, sier Slettebø.

– Det virker som om det kan komme noe bygevær i Sør-Norge, men det blir ikke mye. Dersom det kommer nedbør, vil komme som regn, fortsetter han.

Værvinneren

Vil du være på den sikre vær-siden, er det nord for Trøndelag som gjelder.

– Sånn det er nå, er det nok Nord-Norge som er værvinneren i påsken. Det er meget høy sannsynelight for mye sol i Nord-Norge, sier Slettebø.

Gradene vil være noe kaldere i nord enn i sør. Det kan bli rundt tre til fire grader i Nord-Norge. Det er noe kaldere enn normalt, som er rundt fem til seks grader.

Mye snø

Og langtidsmeteorologen fortsetter med de gode nyhetene.

Har du planer om å gå på ski, er det bare å finne frem klistersmøringa.

– Snøen kommer til å ligge langt over påske i fjellet. Det må et mirakel til for å fjerne skiføret i fjellet til påsken, sier han.

SNØDEKT: Det kan bli godt skivær i Oslomarka Foto: Vidar Ruud

Trolig vil det være skiføre helt ned til bygrensene.

– Det vil antagelig være godt skiføre i marka-områdene til både Oslo og Trondheim, forteller Slettebø.