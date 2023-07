Dette kan ikke meteorologen si ofte

– Akkurat nå er det et ganske omfattende lavtrykk som har sentrum ved Oslo. Det er ikke ofte man får sjansen til å si det.

Den sjansen har meteorolog Olav Erikstad i StormGeo likevel fått.

Dette betyr imidlertid ikke bare sorgen for været rundt hovedstaden.

– Så har du den lille klisjeen med «pent vær i stormens øye», selv om dette ikke akkurat er en storm, og det kan være ganske pent like sør for Oslo, sier Erikstad.

Mindre regn enn ventet

Lørdag ble det utstedt farevarsel for styrtregn på store deler av Østlandet søndag. Ifølge meteorologen ser det nå ut til å komme noe mindre regn.

– Det går byger rundt, til dels med torden, men det er nok litt mindre totalnedbør enn det vi trodde i går, sier han.

– Så lenge det er byger vil man kunne si at det kan bli styrtregn noen steder, men vi ser ikke for oss at det blir like ekstremt. Det er nok noen steder som vil få opp mot 60-70 millimeter, men det blir færre steder enn det så ut til.

– Fortsatt sjanse for byger

Erikstad forteller at det vil bli færre byger utover uken i Sør-Norge. Han påpeker samtidig at byger av natur er av og på.

– Men hvis man blir truffet av en byge hjelper det jo ikke at det er færre i området, og det er fortsatt en sjanse for å bli truffet av en byge utover i uka, selv om sannsynligheten blir mindre.

Den siste tiden er det Nord-Norge som har hatt penest vær. Dette vil også fortsette de neste dagene.

– Det er bare Finnmarksvidda og Øst-Finnmark som får litt regn, ellers er det stort sett pent utover uken, sier Erikstad.

Når det gjelder temperaturene framover, forteller meteorologen at de vil ligge på rundt eller litt over 20 grader på Østlandet, rundt 10 på kysten av Finnmark, og rundt 15 i resten av landet.

– Så er det noen unntak. På tirsdag kan fjordstrøkene i Nordland og Troms få over 20 grader.