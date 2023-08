Det ustabile sommerværet er tilbake – men meteorologen øyner håp

Etter en for mange skuffende sommer i Sør-Norge, kan det være håp om bedre tider. – Jeg krysser fingrene, sier meteorologen.

Været har skapt store utfordringer på Østlandet de siste dagene, etter at ekstremværet «Hans» har fått vassdrag til å stige langt over sine normale bredder.

Flomtoppen er enda ikke nådd flere steder.

Likevel – det er været for flere dager siden som forårsaker flommen, ikke været vi har akkurat nå.

Så hvordan blir været fremover?

– I helgen blir det ganske klassisk norsk sommervær over hele landet, vekslende og uforutsigbart. I Nord-Norge kan det bli ganske fint søndag, men utover det blir det en del byger og vanskelig å planlegge aktiviteter ut fra været over hele landet, sier meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo til TV 2.

Trist juli-vær

Ynnesdal innrømmer at værmeldingene i lengre tid nå har vært mindre inspirerende for store deler av landet.

I juli har Nord-Norge vært vær-vinneren, mens store deler av Sør-Norge har hatt svært varierende vær.

Det har regnet over halvparten av dagen under fellesferien i Sør-Norge, og temperaturene har vært lavere enn normalt.

Nå øyner Ynnesdal håp om litt sommervarme for hele landet.

– Vi håper og håper på finere vær, og har gjort det hele juli. Og nå kan det se ut som at det kan komme et høytrykk, også dette over store deler av landet, fra onsdag-torsdag neste uke, sier hun.

Kan bli lenge

Ynnesdal understreker at det er for tidlig til å slå fast at høytrykket kommer, men understreker at om det blir solid, kan det var lenge.

– Hvis høytrykket er kraftig, kan det blir liggende en stund. Da vil det kunne bli fint vært over noe tid. Om det derimot kommer et mindre kraftig lavtrykk, vil det bare bli her noen dager, sier hun.

– Jeg tenker at vi må ta disse signalene om et høytrykk som et veldig godt tegn. Jeg krysser fingrene, sier hun.