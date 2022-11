Derfor er det uvanlig mildt nå

VARMT: Temperaturene så langt i november viser ingen tegn til at vi nærmer oss jul. Her fra Bjørvika i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Har du vært ute i det siste og stusset over at temperaturen er uvanlig høy til november å være?

Det er ikke uten grunn.

– Man kan med trygghet si at det er mye mildere enn normalt. Vi har hatt uker som har vært mellom fem til syv gradere mildere enn vanlig, og det er spesielt, sier meteorolog i StormGeo Olav Erikstad til TV 2.

Landsdeler skiller seg ut

Flere steder på Vestlandet har de siste dagene målt de høyeste temperaturene noensinne til november å være.

Ifølge Meteorologisk institutt ble det blant annet målt nesten 17 grader i Bergen 1. november.

Det er altså særlig Vestlandet og store deler av Sør-Norge som skiller seg ut med det milde været.

– Vi ligger i vestavindsbeltet, og det betyr at vi i utgangspunktet ofte har mye mild luft. Det som gjør at vi vanligvis har det kaldere nå, er fordi vi får pauser fra vestavinden, forklarer Erikstad.

– Oftere enn normalt

En typisk pause er når det kommer høytrykk. Det vil si at det ikke kommer vind fra havet og vestavindsbeltet.

– Dette skjer ganske ofte, og da blir temperaturen litt kaldere enn havet. I år derimot, har det vært mye luft fra Atlanterhavet. Selv om det er normalt, har det i år kommet oftere enn normalt.

SØR-NORGE: Særlig Sør-Norge og Vestlandet skiller seg med mildvær i høst. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Vi har nå kommet et godt stykke inn i november. Adventstiden nærmer seg, og mange ønsker seg nok kaldere vær og muligheten for snø.

Ingen klar ende

Men skal vi tro Erikstad vil ikke dette skje med det første.

– Vi vil ikke få de helt kalde nettene man forbinder med november. Det vil nok bli lokal nattefrost noen steder, men det blir ikke ordentlig langvarig kaldt, sier meteorologen og fortsetter:

– Vi ser ikke en veldig klar ende på mildværet.

For at vinteren skal få ordentlig fotfeste, er Erikstad tydelig på at det må store endringer til i luftstrømmen i Europa.

– Lavtrykk som treffer Tyskland direkte, pleier å gi snø i Oslo for eksempel. Det trekker med seg kald luft. Men hittil har vi sett det motsatte. Lavtrykkene går opp mot Norskehavet, mellom Island og Svalbard. Og da trekker det med seg mildt luft.

Ser ny trend

I disse dager går klimatoppmøtet COP27 av stabelen i Egypt.

Men hvorvidt det varme været vi ser nå kan knyttes opp mot klimaendringene, er vanskelig å si.

– Vi observerer en trend de siste to-tre årene. Tidligere var meteorologer veldig forsiktige med å knytte dagens vær til klimaendringer. De svarte alltid at det var forskjell på vær og klima, og at man måtte ha lange perioder med vær for å finne ut av klimaendringer, sier Erikstad.

Denne trenden har imidlertid vedvart når det kommer til kaldt vær.

– Men når det er mildt, ser man at mange meteorologer er ivrige til å knytte dette til klimaendringer.

Bekymringsfull utvikling

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt omtaler temperaturene i Norge og Europa de siste ukene som «ekstreme».

– Mitt inntrykk er at det har vært mer eller mindre kontinuerlig varmt hele sommeren og langt utover høsten, sier han til NTB.

Ifølge Hygen føyer varmerekordene seg inn i et mønster i tråd med endringene i klimaet. Han kaller utviklingen bekymringsfull.

– Jeg synes vi må ta dette på største alvor, at vi ser store endringer i værsystemene som treffer kontinentet vårt.