Dårlig nytt før fellesferien: – De fleste i Sør-Norge vil bli skuffet

REGN: Regn er ikke noe veldig uvanlig syn i Bergen, som på bildet. Manges feriebilder i sør vil nok se omtrent sånn ut i sommer, om prognosene slår til. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Prognosene for juli sier at været skal bli dårlig i store deler av landet, for mange i hele ferien. Samtidig har meteorologene et håp.

Fellesferien starter neste mandag, 10. juli.

Etter en varm juni måned er det nok mange som håper sommervarmen skal strekke seg inn i ferien i juli.

Foreløpig er beskjeden fra meteorologene nedslående for de som skal feriere i sørlige deler av landet vårt.

– Foreløpig ser det ut til at de fleste i Sør-Norge kommer til å bli skuffet, sier meteorolog ved StormGeo, Roar Inge Hansen, til TV 2.

PROGNOSER: Roar Inge Hansen, meteorolog i StormGeo. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Fin helg

Men – gode nyheter først. Stormen i Nederland som herjer onsdag, vil også komme til Norge, men innen den når oss, vil den kun bringe med seg byger.

– De neste par dagene blir det finest vær nord for Trøndelag, mens det blir byger i store deler av Sør-Norge. På Østlandet kan det bli fare for torden, sier Hansen.

Helgen, derimot, kan vise seg å bli fin for mange.

– Lavtrykket fra Nederland vil svekkes mer og mer, og i helgen kan vi vente både varmt og pent vær i store deler av landet. Det kan komme noen byger i indre strøk i Nord-Norge, men ellers skal det bli fint, og i sør kan temperaturene bikke 25 grader de varmeste stedene, sier han.

Helgen bør altså nytes – og kan ifølge meteorologen bli siste ordentlige smak av sommer på en stund.

– Varmen blir kortvarig for sør, sier Hansen.

Gjentatte lavtrykk

Prognosen for juli, ser foreløpig ikke spesielt oppløftende ut for hele de sørligere delene av landet vårt.

– Foreløpig ser det ut til at lavtrykkene fra Europa vil ha en tendens til å gå mot de sørlige delene av Skandinavia gjennom juli. Da vil vi få en del byger. Temperaturene vil nok ligge litt mer normalt, mer 15–20 grader enn de temperaturene vi har sett i juni. Det blir nok litt lavere enn folk flest ønsker i ferien sin, sier han.

Første lavtrykk er ventet å komme innover fra De britiske øyer allerede neste uke, og fra da av skal det gå slag i slag.

STATSMETEOROLOG: Meteorolog Vibeke Wauters Thyness jobber i Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB

Dette kan også Meteorologisk institutt melde.

– Starten av sommeren ser lavtrykks-preget ut for sør. Også har vi jo et så langt land at det ofte blir todelt, og det ser det ut til å bli i sommer også, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness.

Én vinner

Begge meteorologene trekker fram én landsdel som ifølge prognosene vil stikke av med seieren i værkampen.

– Nord-Norge vil få best vær. Det kan nok bli perioder med skyer i Øst-Finnmark. Det er ikke sikkert temperaturene vil gå langt over 20 grader i nord heller i sommer, men det vil være mye pent vær med sol, sier han.

Statsmeteorolog Thyness understreker at det faktisk kan bli så varmt i nord at det kan by på problemer.

– «Godt sommervær» er ikke nødvendigvis bra for alle. Flere steder i nord er det nå gult varsel for skogbrannfare, sier hun.

Ett håp

Hansen ønsker også å understreke at prognosene for juli ofte ikke ender opp med å bli fasiten.

Håpet er derfor at prognosen er feil, og muligens ikke slår til.

– Prognosene på sommeren er mer uforutsigbare enn resten av året. Vi skal derfor ikke svartmale og avlyse juli værmessig helg enda, det kan fortsatt snu, sier han.

Dette er også Thyness klar på.

– Vi ser ofte at det kan være mer stabilt vær i andre del av juli, og det kan godt være det slår til i år også. Samtidig har vi enkelte år sett at dersom været først har kjørt seg inn i et spor, så kan det vare, sier hun.

Et fenomen tyder likevel på at høsten kan bli noe mildere enn vanlig.

– I Norge påvirkes vi lite av værfenomenet El Nino foreløpig, luften vil bruke lang tid bort til oss. Det vi derimot ser er at det er mye varmt vann ved Nord-Atlanteren, der mye luft passerer, noe som kan indikere at temperaturene kan bli mildere utover høsten, sier hun.

– Samtidig; i vår bransje kan vi aldri garantere noe, sier hun.