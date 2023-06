Vi er snart midtveis i juni, og konklusjonen så langt er at det er varmt. Men bruker vi opp finværet allerede før juli er i gang?

Høytrykket over Skandinavia har gitt oss temperaturer godt over 20 grader flere steder i Norge, men om du tar en titt på værmeldingen for neste uke kan det se ut som det blir våtere.

– Neste uke kan bli mer preget av ettermiddagsbyger, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Olav Erikstad.

At det blir ettermiddagsbyger, er slett ikke uvanlig, forteller han.

– Det er fordi bakken blir varm, og når bakken blir varm, vil lufta stige oppover og kjøles ned. Da blir det regn, forklarer han.

Regn i vente?

Juni har så langt vært en tørr måned, og det er skogbrannfare flere steder på Østlandet. Tidligere onsdag innførte Oslo kommune et ekstraordinært forbud mot ild, som vil gjelde fra 15. juni til 30 juni.

Det er Brann- og redningsetaten som innfører forbudet, på grunn av fare for brann i skog og annen vegetasjon.

Det er så langt ikke meldt regn i verken Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø denne uken.

Men neste uke kan ettermiddagsbygene gjøre sitt inntog. De vil stort sett komme i de indre strøkene, i store deler av landet.

IDYLL: Det har ikke manglet på finværet denne uken. Foto: NTB/Krister Srb

Det er for tidlig å si hvor mye regn det er snakk om, forteller meteorologen.

Noen av oss har kanskje gått ut i ferie allerede, men fellesferien begynner for alvor i juli.

Med en så varm juni, måtte TV 2 stille meteorologen et viktig spørsmål.

– Har vi brukt opp finværet allerede?

Vanskelig å spå

Meteorolog Erikstad tror ikke det.

– Når det er en type vær, øker det nesten sjansen for samme type vær neste uke. Det har stort sett vært veldig fint vær i juni. Det vil komme noen perioder med ettermiddagsbyger.



Da TV 2 snakket med energimeteorologen tidligere denne uka, som ser på langtidsvarselet, var det usikkert hvor lenge finværet ville vare.

– Vi må følge med ekstra nøye nå i dagene som kommer på hvordan værprognosen blir, for det er såpass usikkert akkurat nå, sa langtidsmeteorolog i StormGeo, Beate Tveita.



Det er vanskelig å si hvordan været vil være fremover, sier Erikstad.

Han tror likevel at når vi kommer til midten av juli, vil vi se tilbake på første del av sommeren som bra.