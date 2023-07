FAREVARSEL: Meteorologene har sendt ut farevarsel for styrtregn søndag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Søndag ventes det kraftige regnbyger over store deler av Østlandet.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel om styrtregn. Varselet gjelder fra natt til søndag og frem til natt til mandag.



– I bygene kan det komme 20 millimeter på én time. Vær forberedt på at det også kan komme lyn og torden, skriver Meteorologene på Twitter.

Søndag ventes det kraftige regnbyger på Østlandet, og vi har sendt ut gult farevarsel om styrtregn fra natt til søndag og frem til natt til mandag ⚠️ I bygene kan det komme 20 mm på 1 time 💦 Vær forberedt på at det også kan komme lyn og torden ⚡ pic.twitter.com/5QdhJvxnDv — Meteorologene (@Meteorologene) July 1, 2023

Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Her blir det mest regn

Meteorolog Olav Erikstad i StormGeo forteller at de venter mest regn i Vestold og de indre delene av Aust-Agder og Telemark.

– Her kan det komme opp mot 70-80 millimeter på ett døgn, sier han.

– Så har styrtregn preg av at det kommer store mengder på kort tid. Det er mer intensiteten enn døgnmengden som varsles.

Også på resten av Østlandet vil det ifølge meteorologen bli ganske vått søndag.

– Men det er disse områdene øst for Oslofjorden som treffes hardest.

– Lummert

I dagene fremover vil det holde seg ganske vått i øst og i sør, mens resten av landet får bedre vær.

– Det er ganske typisk at det går et værskille her når vi har vind fra øst, sier meteorologen.

Generelt i Sør-Norge vil temperaturene ligge på rundt 15 grader, forteller Erikstad. På Østlandet vil det være rundt 20 grader.

– Lummert er stikkordet. Så er det også varslet torden her.

– Ganske pent

I Nord-Norge vil det ifølge Erikstad være ganske pent vær de neste dagene.

– Det kan bli litt regn i morgen, spesielt øst i Finnmark, men stort sett ser det greit ut, sier han.

– Når det er regn på Østlandet blir det også ofte vått øst for fjellkjeden i nord, men der bor det jo ikke så mange. For de aller fleste vil det være ganske pent.