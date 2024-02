Zuccarello herjet i ellevill snuoperasjon: – Helt sykt!

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 10–7

Mats Zuccarello Aasen (36) og Minnesota Wild tok imot topplaget i NHL Vancouver Canucks.

«Zucca» og co. lå under 2–5 med fem minutter før andre periode var ferdigspilt. Det så mørkt ut, med andre ord.

Da tok imidlertid nordmannen ansvar, og reduserte først til 3–5 rett før andre periode tok slutt. Men «Zucca» og Wild var langt ifra ferdige med det.

I tredje periode leverte den norske stjernen hele 3 assister, og Wild snudde kampen til 10-7-seier. Det ble scoret hele fem mål (!) på like mange minutter rett etter pausen.

SENTRAL: «Zucca» viste god gammel klasse på isen. Foto: David Berding / AP Photo / NTB

Follestad måper

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad måper over det han fikk se.

– Når de ligger under 2-5, mot et av ligaens beste lag mot slutten av 2. periode, så regner man jo med at kampen er kjørt for Wild sin del. Men så setter de altså i gang med noen av de sykeste minuttene jeg noensinne har sett i hockey, sier han, og fortsetter:

– Man slutter jo aldri å la seg imponere av Mats. Det føles ut som han bare blir bedre og bedre selv om han begynner å bli en gammel mann. Han har noen kvaliteter som veldig få har.



IMPONERT: Erik Follestad koste seg med Zuccarellos storspill. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Helt sykt!

Svenske Joel Eriksson Ek scoret hat trick og hadde tre assist i seieren. Også Kirill Kaprizov noterte seg for tre scoringer og tre assist.



Follestads kollega Bjørn Erevik kan ikke huske sist han så en så underholdende hockeykamp.

– Det var helt sykt. Jeg kan ikke huske å ha vært borti noe lignende. Du finner ingen bedre reklame for hockey enn dette, mener Erevik.

Zuccarello står nå med 44 målpoeng på 46 kamper denne sesongen.



– Han har knapt nok vært bedre enn det han er nå. Han leverer uansett, og det virker ikke som han blir eldre. Det var helt vanvittig, er Ereviks dom over «Zucca».

Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Wild er nummer seks i sin divisjon og har 13 poeng opp til sikker sluttspillsplass. Det gjenstår 27 kamper.



10 mål i én kamp er nye rekord for Wild. Før var rekorden på 8 mål.