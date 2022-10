Yppet seg på Camp Nou: – Jeg fikk gåsehud

Barcelona - Celta Vigo (1-0)

Se Jørgen Strand Larsens annullerte scoring i videovinduet øverst!

Jørgen Strand Larsen har ikke fått høre lyden av nettsus siden overgangen til spansk fotball i sommer.

Mot Barcelona så det ut til å endre seg, men med en lagkamerat i offside måtte landslagsspissen gå målløs av banen nok en gang.

– Det er selvfølgelig kjipt. Jeg trodde vi hadde unngått offside. Jeg har ikke sett det men regner med den er sjekket godt av VAR, sa Strand Larsen etter kampslutt.

Scoringen kunne betydd et helt annet kampbilde. Barcelona ledet 1-0 fra første omgang da Celta Vigo trodde de hadde utlignet.

Med målet annullert holdt det til 1-0 seier for Barcelona som fremdeles topper tabellen i La Liga.

– Det er kjipt, men vi har mange andre muligheter å score på. Vi må ta med oss en jævlig bra match videre, så får vi lettere motstand etter hvert, fortsatte Strand Larsen.

Selv om laget hans må reise hjem uten poeng klarte ikke nordmannen å legge skjul på at det var rått å spille på Camp Nou.

– Det var en helt syk opplevelse. Jeg fikk litt gåsehud selv om de (Barcelona-fansen) ikke heier på oss. Drømmen er selvfølgelig å spille i de riktige fargene her en gang, men jeg er fornøyd med å spille i Celta nå, sa han.

Tungvektsduell: – Har stor respekt

For Strand Larsen ventet en kamp med heftig duellspill mot én av Barcelonas største stjerner: Gerard Piqué.

– Det var en opplevelse det også. Jeg har sett han spille siden jeg var en liten "kid", så det var utrolig kult, sier 22-åringen.

VETERAN: 35 år gamle Gerard Piqué klarer ballen ut av forsvar. Foto: Joan Monfort

Han og Barcelonas stopperveteran måler 193 og 194 centimeter på strømpelesten. Duellen mellom de to ble poengtert i pausen.

– Vi skulle gjerne sett litt flere innlegg mot Strand Larsen. Han er stor og sterk, og selv om Gerard Piqué kan matche han på antall centimeter så er Strand Larsen en meget god hodespiller, sa TV 2s reporter Christina Paulos i studiosendingen før andre omgang ble sparket i gang.

Strand Larsen mener han fikk vist forsvarskjempen at han ikke er lett å bryne seg på.

– Jeg fikk vunnet noen dueller og dratt han av et par ganger, så det var gøy. Jeg har stor respekt for han og mange av de andre gutta utpå her, men jeg er såpass at jeg tar godt for meg. Jeg er ikke redd for å vise meg frem, forteller han.

Strand Larsen i stjerneduell: – Er ikke redd for å ta for meg

Katalansk dominans

Etter 16 minutter tok Barcelona ledelsen. I et forsøk på å klarere ballen på et innlegg forærte Unai Núñez ballen til Pedri som enkelt kunne sette ballen i åpent mål.

– Gratismulighet! For en tabbe, utbrøt kommentator Robin Grov.

Mål: Pedri (BAR) 1-0 (17)

Drøyt fem minutter før pause ble det ropt på straffe. Barcelonas lynving Raphina gikk ned innenfor 16-meteren, men katalanerne fikk ikke gehør fra dommeren.

Strand Larsen fikk en liten mulighet til å utligne. 22-åringen fikk en vanskelig pasning som han på et vis klarte å kontrollere og fikk fyrt av et skudd på volley, men en 193 centimeter lang kropp i ubalanse gjorde at skuddet gikk utenfor.

Det var stort sett det Celta Vigo hadde å komme med de første 45 minuttene og gikk inn til pause uten et eneste skudd på mål.

Fikk sitt første mål annullert

Celta Vigo overøste ikke den norske spissen med innlegg, men løftet seg mange hakk etter hvilen og hjemmelagets sisteskanse Marc-André ter Stegen måtte i aksjon ved flere anledninger.

Og så satt den endelig for Strand Larsen. Nordmannen styrte en retur med hodet i nettet, men før den høyreiste spissen rakk å feire sitt første mål siden overgangen til spansk fotball ble målet avblåst for offside.

En kjapp VAR-sjekk konkluderte med at avgjørelsen var riktig. Óscar som sekunder tidligere hadde avsluttet på mål stod i offside da han fikk ballen.

– Det er offside. Dessverre for Strand Larsen som header inn 1-1 for Celta Vigo. Så nære, så nære å få sin aller første La Liga-scoring, og det på selveste Camp Nou. Det er trist for nordmannen sin del, sa Grov fra kommentatorboksen.

SKUFFET: Her innser Jørgen Strand Larsen at hans første mål i spansk fotball ble korrekt annullert.

Og da ble det ikke mål på Strand Larsen heller denne gangen. I det 75. minutt ble han byttet ut.

På overtid fikk Celta to gedigne muligheter til å likevel utligne til 1-1, men stolpen stod i veien på det første skuddet, og en stor Barcelona-kropp på det andre.

Da holdt Barcelonas 1-0 scoring i første omgang til seier, og katalanerne holder på tabelltoppen før "El Clásico" neste helg.