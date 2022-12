Ydmyket verdenseliten - uka etter ble hun degradert

* Se kvinnesprinten i skiskyting på TV 2/TV 2 Play klokka 14.10

Forestill deg at Johannes Thingnes Bø plutselig ble knust med et halvt minutt i sporet av en debutant i verdenscupen.

Utenkelig?

Ja, vil de fleste tenke, inkludert Thingnes Bø selv. Men på kvinnesiden var det nettopp et tilsvarende scenario som utspilte seg i Hochfilzen sist uke:

Elvira Öberg, som nesten alltid har beste langrennstid blant kvinnene, ble knust i sporet med 27 sekunder av skiskytterfersking Anamarija Lampic (27) fra Slovenia. Den tidligere langrennssprinteren, som byttet gren til skiskyting i våres, gikk inn til en sensasjonell femteplass selv med tre strafferunder.

PÅ BLOMSTERSEREMONI: Lampic (nummer to fra høyre) ble nummer fem i Hochfilzen, selv med tre strafferunder. Likevel ble hun flyttet ned ett nivå denne uka. Foto: Harald Steiner / BILDBYRÅN

Vinneren Denise Herrmann-Wick - også hun med bakgrunn fra langrenn - var hele 50 sekunder bak Lampic i sporet. Mens en såpass god løper som Ingrid Landmark Tandrevold var ett minutt og åtte sekunder bak i langrennstid.

Inspirerte Thingnes Bø

Prestasjonen til Lampic har vært den store snakkisen i skiskytterverden den siste uka, også blant herrene.

– Jeg ville blitt veldig overrasket om det hadde kommet inn noen som slo oss med et halvt minutt i sporet, sier Thingnes Bø, og fortsetter:

– Jeg skjønner godt at jentene sperrer opp øynene, men det viser bare at det er et potensial der på åpningsfart og skigåing som er uoppdaget. Det viser også at folk må åpne hardere enn før. Lampic har satt en ny standard. Det er inspirerende for oss gutta å se også.

INSPIRERT: Johannes Thingnes Bø skjønner godt at jentene har sperret opp øynene. Foto: Andreas Schaad

Flyttet ned ett nivå

En annen som lot seg begeistre var Ole Einar Bjørndalen. TV 2s skiskytingsekspert reagerte med stor forbauselse da han i går fikk nyheten om at Lampic ikke får gå verdenscup i Le Grand-Bornand denne uka.

I stedet er hun flyttet ned til nest høyeste nivå, i IBU-cupen, av det slovenske laget.

– Hun er nødt til å lære, var det korte svaret TV 2 fikk da vi oppsøkte den slovenske landslagsledelsen på skiskytterstadion i Le Grand-Bornand torsdag.

– Kødder du? Meningsløst, var den umiddelbare reaksjonen til Bjørndalen på degraderingen.

Ville vært flau

Etter å ha sjekket opp nærmere med den slovenske landslagstreneren, Ricco Gross, har Bjørndalen fått en forklaring.

– BØR VÆRE FLAUE: Ole Einar Bjørndalen mener konkurrentene som ble slått med over ett minutt i langrennstid på en 7,5 kilometers sprint bør være flaue. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– De var redde for at hun bare skulle få starte ett renn her. Hvis hun mislyktes på sprinten, kunne hun gått glipp av både jaktstarten og fellesstarten. Og da ville det blitt bare ett renn. Lampic trenger masse løp og erfaring, og skyter for dårlig, så hun må trene skyting med høy belastning. Det var grunnen til at hun reiste til et lavere nivå.

– Litt defensivt?

– Ja. Jeg kan forstå forklaringen til Ricco, men jeg synes det er litt trist. Det var Lampic alle snakket om, og alle forventet at hun skulle starte her. Kanskje ble det for mye press hjemmefra. Jeg tror hun lett ville kvalifisert seg for jaktstarten i hvert fall, sier Bjørndalen.

Han sier 27-åringen har rystet skiskytterverden den siste uka.

– Hun grisebanket verdens beste skiskyttere i sporet, selv Elvira ble slått sønder og sammen. Herrmann-Wick var 50 sekunder bak i langrennstid på 7,5 kilometer. Det er altså så mye. Jeg ville rett og slett vært flau om jeg var Herrmann-Wick, eller en av de andre som var over ett minutt bak Lampic i langrennstid på 7,5 kilometer, lyder den tøffe dommen fra Bjørndalen.

PÅ PALLEN I LANGRENN: For under et år siden sto Lampic på pallen i en verdenscupsprint i Tour de skI. Her sammen med Mathilde Myhrvold og Jessica Diggins. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Spår VM-medalje

Lampic gikk for øvrig sprinten i IBU-cupen i italienske Ridnaun torsdag. Hun ble nummer 15 med fire strafferunder.

Bjørndalen spår likevel store ting for den slovenske jenta utover vinteren.

– Hun kan faktisk vinne VM-gull i Oberhof, men da må alt stemme. Hvis hun skyter åtte treff på sprinten kan hun klare det. Jeg tror faktisk hun kommer til å være på pallen i et løp i Oberhof. Det er min spådom, sier Bjørndalen.