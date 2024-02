Westerlin om Bø-brødrene: – Det har jeg ikke lyst til

Se bilder fra livesendingen i videovinduet øverst!

– Jeg begynner å nærme meg Oskar Westerlin.

Slik lød det fra Johannes Thingnes Bø, etter Instagram-stuntet der stryningen plutselig sendte direkte etter VM-åpningen i Nove Mesto.

Tarjei Bø deltok på livesendingen. Han røper overfor TV 2 at lillebroren var inspirert av Tiktok-stjernen.

– Johannes leste at han dro inn 100.000 dagen på streamen. Han (Thingnes Bø) har et dyrt hus han må nedbetale, så det er sikkert derfor, sier Tarjei Bø og humrer.

PÅFUNN: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø er ikke fremmed for å by på seg selv. Foto: Terje Pedersen / NTB

Westerlin svarer

TV 2 tar en prat med Westerlin, for å høre om han frykter konkurranse fra Bø-brødrene.

– Jeg vil ikke ha Tarjei over på Twitch. Det har jeg ikke lyst til, forteller han til TV 2 og utdyper:

– Jeg kan se for meg at de har mye konkurranseinstinkt, så å få de over på Twitch vil nok gi meg litt konkurranse. Jeg vil at de skal holde seg til Instagram, sier han med et smil.

BØ-MELDING: Oskar Westerlin vil ikke konkurrere mot Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø på samme streamingplattform. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Selv er Westerlin om dagen aktuell med en livesending på nettopp Twitch, som har foregått over en uke.

– Jeg krysser fingrene for at de de holder seg til Instagram. Det er på Twitch pengene ligger og der vil jeg ikke ha noe større konkurranse inn. Der vil jeg styre og holde på selv, sier han.

– Blir det noe inntekt?

– Nei, ikke på Instagram-live, men enkelte ting får vi gjøre uten å tjene på det, sier Thingnes Bø.

– Jeg må sette opp en Twitch, sier stryningen trolig spøkefullt.



DUO: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

30-åringen forklarer også hvorfor han valgte å dra opp mobilen og sende direkte for over 200.000 følgere.

– Det er jo for å vise den andre siden. Ofte blir det med et bilde på kveldstid mange timer etterpå. Så da håper jeg at folk satt pris på litt live action, sier Thingnes Bø.

Dette tjener han

Selv avkrefter Westerlin at han fikk 100.000 i egen lomme på ett døgn.

– Det dras inn 60.000 kroner for å holde meg live i ett døgn og jeg sitter igjen med cirka halvparten av det etter Twitch sin ordning. 100.000 tok vel tre døgn, forteller 25-åringen.

Han legger til at det også har vært en del kostnader og utgifter, men:

– Summa summarum, et ganske lønnsomt prosjekt.

– Med andre ord: Det kan være gode penger for Bø-brødrene å hente?

– Ja, det kan være det. Hvis gutta vil tenke rent økonomisk på kroner og øre ville jeg byttet yrke, svarer Westerlin.

Thingnes Bø: – Vi når aldri opp!



Thingnes Bø tror imidlertid Westerlin blir vanskelig å slå, til tross for konkurranseinstinktet til brødrene.

– Det er jo en konkurranse der det handler om å være mest interessert i likes og klikk, og der har han jo han en høy grad av motivasjon. Så vi vil nok aldri nå opp, sier den norske stjernen med et smil.

Tarjei Bø har troen på at streaming kan være en mulighet for brødreparet.

– Han (Oskar Westerlin) har jo til og med en gym hjemme – har vi fått med oss, så det er mulig for idrettsutøvere også, sier han og fortsetter:

– Vi lar oss inspirere, og så får vi se hva vi klarer å spikre sammen. Johannes har jo et eget treningsrom hjemme, så kanskje vi skal sette opp noen kameraer, sier han

Influenseren fra Telemark forteller at han fulgte mye med på skiskyting da han var yngre, men i voksen alder har det blitt mindre og mindre.

Å høre at store idrettsstjerner lar seg inspirere, setter han pris på.

– Det er veldig fint å kunne være en inspirasjon, så det er moro. Det er jo et annet format hvor du får et annet innblikk, sier Westerlin, før han begrunner:

– Det er mye mer rått, ufiltrert type innhold, fordi man ser det når det faktisk skjer. Man kan ikke redigere eller pynte på det. Det er ærlig og rett ut.

POPULÆR: Oskar Westerlin har over 500.000 følgere på Tiktok. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2



– Båre å håve inn

– Er dette noe vi får se videre i VM? spør TV 2 Thingnes Bø.

– Nja, hvis folk synes det var kult, kanskje, svarer stryningen lurt.



– Nå er det bare å håve inn. Det er kanskje min tur neste renn, følger Tarjei Bø opp.

Brødreparet skuffet noe på åpningsdagen i VM, med flere bom fra standplass, selv om det endte med sølv. Westerlin håper på bedring.

– De må bare riste det av seg og prestere. Fortsette å kjøre på det de kan resten av VM, er Westerlins melding.



Thingnes Bø er selv imponert over sosiale medier-profilens påfunn.

– Jeg synes det er kult at han som er et forbilde for mange unge gjør det. Det er veldig mange som ikke spiller idrett og har gaming og Twitch som sin hobby. Da er det nok veldig kult å kunne se en av Norge største profiler gjøre det, mener han.