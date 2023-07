West Ham bekrefter rekordsalg av Declan Rice

Saken oppdateres!

Siden overgangsvinduet i sommer åpnet har det vært rykter om at Arsenal ønsker seg Declan Rice (24).

Nå bekrefter West Ham at kapteinen forlater klubben, og at det er snakk om et britisk rekordsalg. West Ham skriver imidlertid ikke hvilken klubb Rice er klar for.

– Vi kan bekrefte at Declan Rice forlater klubben, skriver West Ham lørdag morgen.

I slutten av juni ble overgangssummen på 105 millioner pund, om lag 1,3 milliarder kroner, godtatt. Det tok midlertidig lang tid før signaturen kom på kontrakten.

Dette skal ifølge flere engelske medier være på grunn av hvordan Arsenal skulle betale for den irske fotballspilleren.

Ventetiden har frustrert West Ham-manager David Moyes.

– Vi kan ikke planlegge noe før det er i boks. Alle kjenner situasjonen, og vi venter på at det skal skje, sa Moyes til pressen på West Hams Australia-turné fredag.



VANT: Declan Rice Europa Conference League med West Ham. vant Foto: Joe Giddens

24-åringen kommer fra London og ble en del av Chelsea Akademiet som sjuåring. Da han var 14 ble han en del av West Ham sitt akademi og har vært i klubben siden. I 2017 ble han del av seniorlaget, hvor han har 204 kamper og 10 mål å vise til.

Rice har både representert Irland og England på landslaget. Besteforeldrene er irske og Rice startet den internasjonale karrieren på det irske landslaget. I 2019 bestemte han seg for å representere England. Han har spilt 43 kamper og har tre mål så langt for England.