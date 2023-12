Weng på gråten – svensk fiasko

Heidi Weng fikk en etterlengtet opptur i Östersund søndag. For svenskene ble det bekmørkt på hjemmebane.

– Akkurat nå kjenner jeg at jeg blir litt rørt. Det har vært litt tungt de fire siste årene, sier en tydelig preget Weng til TV 3.



– Jeg skal leve på denne hele sesongen. De første rundene tenkte jeg: «Shit, nå går jeg like fort som Jessie», sier Weng til TV 2.

32-åringen ble nummer to bak amerikanske Jessie Diggins, som vant 10 kilometeren i Östersund, 23 sekunder foran Weng.

– Jeg måtte bare tenke at jeg er god nok. I dag prøvde jeg å stå på hele veien og kjente at jeg hadde mer krefter enn jeg har hatt i det siste. Det har vært en lang vei. Jeg visste ikke at jeg skulle grine, sier Weng.

IMPONERTE: Heidi Weng. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Ebba Andersson ble beste svenske på en niendeplass. Frida Karlsson fikk en skikkelig tøff dag i sporet og ble nummer 23. Det er karriereverste på et distanseløp.



– Hun er en skygge av seg selv. Det er ingen tvil om at sykdommen har noe å si, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.



– Svenskene henger ikke med i dag. Det ser ikke bra ut i det hele tatt, sier eksperten Anna-Karin Strömstedt til svenske Viaplay.

FIKK DET TØFT: Lite stemte for Frida Karlsson og svenskene på hjemmebane. Foto: Harald Steiner / BILDBYRÅN

«Svensk mareritt på hjemmebane», skriver Aftonbladet.



«Total svensk fiasko i Östersund», skriver Expressen.



Tyske Victoria Carl tok den siste pallplassen. Øvrige norske: Anne Kjersti Kalvå (7), Lotta Udnes Weng (12), Kristin Austgulen Fosnæs (21), Julie Bjervig Drivenes (24).



Saken oppdateres.