Warholm tapte igjen: – Jeg hater det

Karsten Warholm (27) tapte for andre gang på rad etter VM-gullet i Budapest. Det frustrerer nordmannen.

Karsten Warholm ønsket å revansjere andreplassen i Zürich, da amerikanske Kyron McMaster slo 27-åringen.

Men det klarte ikke Ulsteinvik-gutten. Han måtte se seg slått av rivalen Rai Benjamin. Amerikaneren slo til med 46,39 mot Warholms 46,53. Det er ny rekord i Diamond League, samt årsbeste i verden.

– Det gikk fort, og jeg er fornøyd med tiden, men jeg blir selvfølgelig skuffet over å tape. Jeg vil vinne alt. Kudos til Rai Benjamin, men jeg er selvfølgelig litt forbannet for at jeg ikke tok seieren, sier Waholm til NRK



Warholm var tilbake i Eugene, der han i fjor var sjanseløs i VM etter en skadepreget inngang til mesterskapet. Friidrettsstjernen erkjenner at det smerter ham å ikke vinne.



– Det er ikke gøy å tape. Jeg hater det, sier Warholm til statskanalen.



Warholm ledet lenge løpet, men mot siste hekk tok Benjamin innpå 27-åringen. Han måtte se seg spurtslått av en av sine argeste konkurrenter.



RIVALER: Karsten Warholm og Rai Benjamin. Her avbildet under medaljesermonien under VM i Budapest. Foto: ALINA SMUTKO

Benjamin var imidlertid ikke så opptatt av at han slo nordmannen.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg ønsker å vinne når det virkelig gjelder i VM og OL, sier amerikaneren til NRK.



Kyron McMaster kom på tredjeplass med tiden 47.31.

Dette er andre gang på rad Warholm taper siden VM-gullet i Budapest i sommer.

– Jeg tror det svir mest at han mister årsbeste i verden, utbrøt NRK-kommentator Jann Post etter løpet.

Neste sommer skal nordmannen forsøke å forsvare OL-gullet på 400 meter hekk fra Tokyo i 2021.