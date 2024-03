Warholm spurtslått i gullkampen: – Rett og slett forbannet

Karsten Warholm lå lenge i tet på lørdagens finale på 400 meter under innendørs-VM i Glasgow, men han ble spurtslått med få meter igjen.

Warholm måtte se belgiske Alexander Doom ta gullet med tiden 45,25.

– Da sier man noen stygge ord inni hodet. Jeg var først og fremst forbannet, sier Warholm til TV 2 på spørsmål om hva han tenkte da han kom i målet.

SKUFFET: Karsten Warholm ønsket seg gullet i VM. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

– Jeg har satt meg selv i en posisjon der kun gull er bra nok når jeg stiller til stat, så da er jeg veldig skuffet over at det ikke går. Det er også dumt å gå rundt å være skuffet over sølv, men man er grådig og vil ha mer, sier han.

Nordmannen ble klokket inn på tiden 45,34.

– Jeg kom hit med håp om å ta gull. Da må jeg kjøpe lodd og stille opp, men det er en tøff vei til gullet. Belgieren løp ut av skinnet sitt i dag og dro noe ut av hatten som jeg egentlig ikke trodde at han hadde. Han ga en veldig god kamp, sier Warholm til norsk presse i Glasgow.

SØLV: Karsten Warholm ble nummer to på 400 meter i Glasgow. Foto: Lise Åserud / NTB

– I 378 meter trodde jeg at jeg hadde det, sier Warholm.

På spørsmål om hva som skjedde på de siste 22 meterne, svarer han:

– Det enkle svaret er at man får syra. Det er kanskje det at man ser litt mangel på forberedelser og at jeg bestemte meg for å delta i siste liten, men det er de kortene jeg spiller med, sier Karsten Warholm, som understreker at han ikke ønsker å bruke det som en unnskyldning.



Rusheen McDonald fra Jamaica tok bronsen på tiden 45,65.

Bekymret Warholm: – Kjipt om han kreperer

Henriette Jæger røk ut i semifinalen på kvinnenes 400 meter etter fjerdeplass i sitt heat fredag kveld.

Lørdagens finale ble vunnet av Femke Bol fra Nederland med tiden 49,17, som er innendørs verdensrekord. Lieke Klaver fra Nederland tok sølvet med 50,16, mens amerikanske Alexis Holmes sikret seg bronsen på tiden 50,24.

Narve Gilje Nordås løper finale på 1500 meter søndag.