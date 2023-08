Warholm smadret konkurrentene: – Mange har prøvd å ta fra ham seirene

BUDAPEST (TV 2): Karsten Warholm (27) ble verdensmester for tredje gang.

– Oi, oi, oi, for en intens finale, kommenterte NRKs Jann Post.

Inn på oppløpet så det ut til å bli en thriller i finalen på 400 meter hekk. Warholm var bare så vidt foran rivalene.

Så satte han inn superstøtet. Plutselig var alle langt bak.

Sprintfenomenet fra Ulsteinvik vant med tiden 46,89. Se bildene fra de herlige jubelscenene her:

I fjor var ikke Warholm i nærheten i VM etter at han hadde slitt med skader hele sesongen. Han er glad for å ha gullmedaljen tilbake.

– Det er veldig, veldig godt. Jeg føler at det er her den hører hjemme. Jeg vet at det er sju andre i heatet som er uenig i det, men det føles ufattelig godt å ha den rundt halsen igjen. Jeg er stolt, sier Warholm til NRK.

Samboeren: – Mange har prøvd

På tribunen fulgte samboer Oda Djupvik med. Hun følte seg trygg på at Warholm kom til å dra seieren i land.

– Det er ti hekker i veien og du skal springe løpet, men han har gjort det veldig bra på trening og hatt en supersesong. Dette var perfekt, sier Djupvik til TV 2.

– Det sier litt om hvor god jobben de gjør faktisk er. De står på dag inn og dag ut. Både på det fysiske, men også det mentale. Det har vært mange som har prøvd å ta fra ham seirene, men til syvende og sist har han vært i gamet veldig lenge nå og gjort det utrolig bra, fortsetter samboeren med et smil.

IMPONERT: Oda Djupvik så samboeren spurte inn til VM-gull fra tribunen i Budapest. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

God margin

Kyron McMaster ble nummer to med tiden 47,34, mer enn fire tideler bak Warholm.

Erkerivalen Rai Benjamin var nærmest å følge Warholm inn på oppløpet, men sprakk og endte på tredjeplass.

– Det er nok en av øvelsene med høyest nivå i øyeblikket. Den gamle verdensrekorden stod i 29 år, og det er tre av gutta her som har slått den, minner trener Leif Olav Alnes om overfor TV 2.

En annen sterk Warholm-utfordrer, Alison Dos Santos, fikk trøbbel i siste sving og endte på femteplass med tiden 48,10.