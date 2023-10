Warholm-rival tar grep

En av Karsten Warholms argeste rivaler, brasilianske Alison dos Santos (23), tar grep for å kunne hamle opp med sin norske rival.

Nå flytter han til USA, for å sikre optimale forberedelser i jakten i på OL-gull i Paris neste år.



– Basen vil være i Florida, et fredelig sted, med et klima som ligner det som er her, sier brasilianeren til sportv, gjengitt av Globo.

Han har fått arbeidsvisum, og nå er tanken å bli værende i USA til etter de olympiske lekene i LA i 2028.

– Først vil jeg og treneren min reise, for å organisere alt godt og får kunne få med så mange folk som mulig senere. Vi holder fortsatt på å rydde opp i huset, men vi skal dit, det er helt sikkert. Tanken er å dra med treneren og prøve å ta med familie, en fysioterapeut og så mye støtte som mulig, fordi planen er Paris. Men vi har ikke tenkt å dra derfra før Los Angeles. Om det fungerer er tanken å bli der og legge ned røtter, sier 23-åringen.

HAR SKUMLE PLANER: Alison dos Santos tar sikte på OL-gull i Paris. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

– Veldig åpent

Dos Santos spår et rotterace av en annen verden i kampen om OL-gull i Paris.

– Det er veldig åpent, sier han og spår at det står mellom fire mann.

– Alle har en sjanse. Jeg, (Karsten) Warholm, Rai Benjamin og (Kyron) McMaster, vi vet at i OL-finalen har alle en sjanse. Det gjør det mer interessant, mener han.

45.94: Karsten Warholm smadret verdensrekorden i OL-finalen i Tokyo. Neste sesong går et nytt OL av stabelen i Paris. Foto: ANDREW BOYERS/REUTERS

Karsten Warholm er den desidert mest meritterte i kvartetten, og er regjerende olympisk mester og regjerende verdensmester, med tre VM-titler totalt.

– Ikke vunnet som Duplantis

Men Alison dos Santos, som selv ble verdensmester da Warholm var skadeplaget i 2022, er klar på at ingen i feltet er uslåelige.

– Han har ikke vunnet som Mondo Duplantis i stavsprang. Denne spenningen i løpet er veldig kul, mener han.

I 2023 var det dos Santos sin tur til å slite med skade. Med flytting på trappene og skadeproblemene bak seg, er han klar til å angripe målet om å snyte rivalene for OL-gull i Paris.

– Jeg avsluttet året optimistisk. Jeg oppnådde ikke de resultatene jeg forventet, men jeg var glad for å avslutte sesongen med å konkurrere, være konkurransedyktig og kjempe med guttene. Jeg ble operert og restitusjonen var langvarig. Og på 400 meter hekk trenger man tempo, men jeg er optimistisk for neste år. Nå er det som et nytt kne, advarer 23-åringen.