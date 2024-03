Warholm forsvant fra rampelyset. Nå forklarer han hvorfor

Friidrettsstjernen tok den endelige beslutningen om å stille på 400-meteren i årets innendørs-VM sist søndag.

Torsdag møtte han den norske pressen på Leonardo Hotel i skotske Glasgow, og lettet på sløret om hvorfor avgjørelsen dro ut i tid.

– Sjeldent dramatisk

– Dette var ikke tanken. Jeg har trent til utendørssesongen og har ikke lagt ned noe spesifikk trening til dette, men så dukket ideen opp, og da ble det slik.



Trener Leif Olav Alnes utdyper overfor TV 2.

– Vi har trent veldig mye, og veldig hardt – og er kommet til et punkt hvor det var naturlig å slakke av. Og når man likevel skal det, ha noen rolige dager – skulle man da også se hva det kunne føre til?

MØTTE PRESSEN: Leif Olav Alnes (t.v) og Karsten Warholm. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er sjeldent dramatisk når vi diskuterer slike ting. Vi snakker hele tiden, det er en tanke som planter seg etter hvert – og blir til en konklusjon; som denne gang kom i seneste laget, fortsetter løpestjernen.

Warholms pressekonferanse er en sjelden anledning der sunnmøringen uttaler seg. Etter fjorårssesongen trakk han seg unna og forsvant fra medienes søkelys.

Beskjed til pressen

På spørsmål fra VG om det har vært et bevisst valg, innledet Warholm svaret med at han ikke kjenner på noe enormt behov når det gjelder mediebiten.

– Det meste har blitt sagt, og som regel når jeg sier ting, så virker det å være akkurat så kjedelig at det ikke er interessant å skrive om heller. Så vi har kanskje fått den gylne middelvei der vi begge anerkjenner at vi må finne på noe spennende for at det skal være verdt å skrive om, sier han.

I SENTRUM: Warholm avbildet etter VM-gullet i Budapest i fjor sommer. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han poengterer at det ikke har stått på forespørslene.

– Men det må meldes noe med substans. Det begynner å bli en mangelvare i deres bransje også.

– Hva mener du med det? spurte avisen.

– Det blir laget mye forskjellige saker som er litt tomme. Jeg kjenner personlig på at jeg ønsker å lage saker som er bra, og stille opp hvis jeg føler jeg har noe å snakke om. Hvis jeg ikke har det, blir det vanskelig for meg å kjenne på at noen av oss har så mye igjen for det. Gir det mening?

– Jeg har vært bortskjemt

Warholm innleder verdensmesterskapet med forsøk på sin distanse fredag formiddag.

De to beste fra hvert heat og ytterligere fire tider går videre til to semifinaler senere på kvelden.

Finalen går lørdag kveld.

– Jeg gjør dette for å være bedre forberedt til sommeren, sier Warholm, som mot slutten av fjorårssesongen måtte kjenne på følelsen av flere andreplasser.

– Jeg har vært bortskjemt med gode resultater. På tampen av fjoråret ville hodet mer enn beina. Jeg har glede av å konkurrere. Det er derfor jeg er her. Jeg har lyst til å konkurrere. Lyst til å konkurrere. Sist år hadde jeg mange gode løp tidlig og vant VM. Etter det var jeg litt ferdig, og jeg fikk meg en liten vekker med 2.-plassene.