Warholm etter skandaleløp: – De kan dra en viss plass

På oppløpet ble løperne som kjempet om andreplassen forstyrret av aksjonister som hadde tatt seg inn på banen.

– Det var helt vanvittig å se på. Det er første gang jeg har sett på en friidrettsbane, sa NRKs Christina Vukicevic.

Warholm kom seg unna siden han løp i ytterste bane, men var tydelig frustrert etter løpet.

– Jeg blir forbanna. Man har lov til å protestere mot hvilken som helst sak, men det er absolutt ikke måten å gjøre det på. Det er respektløst overfor alle gutta som kommer hit for å levere en god prestasjon for alle som er her, sier Warholm til NRK.

– De folka kan dra en viss plass, fortsetter han.



27-åringen forteller at han først ikke skjønte hva som foregikk.

– Jeg trodde det var et sånt banner som er på maratonløp. Men så skjønte jeg hva det var. Jeg synes det er så jævlig dårlig gjort, sier han til NRK.

PREGET: Her ser man aksjonister som tok seg inn på banen og forstyrret konkurransen i Diamond League. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Ødelegger for idretten

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg reagerer sterkt på det som skjedde.

– Det er fryktelig at man forstyrrer på den måten. Det ødelegger virkelig konkurransen.



Berg sier hun har forståelse for at folk ønsker å aksjonere, men reagerer på måten det blir gjort på.

– Vi har sett flere eksempler på fredelige aksjonister på idrettsarenaer, som for eksempel banner eller markeringer. Det ødelegger ikke for utøverne.



REAGERER: Mina Finstad Berg reagerer på måten aksjonistene i Stockholm. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun mener slike protester i verste fall kan føre til at det må bli enda strengere sikkerhet, noe som kan ødelegge for publikum.

– Det kan føre til at publikum ikke får slippe til så nærme. Idrettsarenaer kan bli et sted ned høysikkerhet - noe man ikke ønsker.

Likevel er det sikkerheten til utøverne som er viktigst mener Berg.

– En ting er at det ødelegger konkurransen, men det kan jo være farlig for både utøvere og aksjonister. Det kan føre til skader og ulykker.

Dårlige værforhold preget løpet

Men det var ikke bare aksjonister som preget konkurransen. Værgudene i Stockholm viste seg heller ikke fra sin beste side.

Mye regn skapte trøbbel for starten i flere av konkurransene. Warholm selv måtte søke ly under et garasjetak for å varme opp.

– Utfordrende forhold her, men vi driver med utendørssport. Jeg synes vi kom oss greit ut av det, men jeg hadde håpet på bislettforhold i dag, sier han til NRK.

Vinnertiden ble 47.57.