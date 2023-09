Vurderer søksmål mot NIF etter håndtering av voldssak

FAR OG SØNN: Alexander Michelsen har i snart seks år kjempet for rettferdighet til sønnen Odin (19) som var 13 år da han ble slått i hodet av sin daværende trener. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Måten vi har blitt behandlet på av norsk idrett er ekstremt kritikkverdig og mangler nok sidestykke når det kommer til et barns rettssikkerhet innen norsk idrett, tordner Alexander Michelsen.



I snart seks år har han kjempet en fortvilet kamp for å få treneren som slo hans da 13 år gamle sønn straffet av idrettens domsutvalg.

– Odin har som voldsoffer blitt brutalt straffet av NIF for deres inkompetanse og mangel på vilje til å håndtere denne saken fra første dag, sier faren til TV 2.

Han er derfor villig til «å gå hele veien» for å statuere et eksempel.

– Saken burde føres for retten for å få frem hvordan NIF behandler barn og ungdom som blir utsatt for vold og overgrep. Og hvordan de nekter å gi barn det rettsvernet de har i det norske samfunnet gjennom barnekonvensjonen og gjennom NIFs egen lov.

PRINSIPPSAK: For Alexander Michelsen har NIFs håndtering av voldssaken blitt en prinsippsak. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

– Så det kan gå mot et søksmål av NIF for måten de har behandlet Odin og oss som familie på, sier Alexander Michelsen.

Odins historie

Like før sommeren fortalte TV 2 sønnens historie.

Odin Michelsen (19) var som barn å anse som et stort nasjonalt svømmetalent.

Men da han var 13 år, ble han slått i hodet av treneren under en svømmetrening.

Familien valgte å anmelde hendelsen til politiet.

Det endte med at treneren vedtok et forelegg for å ha slått gutten i bakhodet.

Klubben valgte å gi treneren en skriftlig irettesettelse, og lot ham fortsette som trener.

Som en konsekvens av dette fikk Odin en psykisk knekk.



Allerede som 14-åring valgte han derfor å slutte med idretten han elsket.

Siden har han knapt satt en fot i en svømmehall.

VOLDSOFFER: Odin Michelsen (19) ble slått av svømmetreneren sin som 13-åring. Det ble avslutningen på en lovende svømmekarriere. Gutten som brukte all sin fritid i svømmehallen, har siden ikke orket å nærme seg en svømmehall. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Hvorfor skal en gutt som blir utsatt for vold i idretten straffes tusen ganger mer enn det voldsutøveren og treneren har blitt?, er spørsmålet faren Alexander Michelsen har stilt seg siden den gang.



Slaget «ikke grovt nok»

I nærmere seks år har pappaen kjempet en kamp for sin sønns rettigheter. Michelsen beskriver dette som å være en «kasteball mellom norsk idretts organisasjonsledd».

I tur og orden har han kontaktet klubbledere, kretsledere, særforbundsledere og NIFs øverste ledelse.

KJEMPET MOT SYSTEMET: Alexander Michelsen har brukt utallige timer for sin sønns rett. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Men ingen brakte voldssaken inn til idrettens eget domssystem.

Seniorrådgiver for verdiarbeid i NIF, Håvard Øvregård, oppgir noe av årsaken til å være et begrenset handlingsrom.

– Som utgangspunkt har det aktuelle organisasjonsleddet, i dette tilfellet idrettslaget, ansvaret for å reagere på uakseptable hendelser. Men så har NIFs overordnede organer mulighet til å gå inn og gi strengere reaksjon dersom det er grunnlag for det, forklarer han.

I denne saken valgte svømmeklubben å gi treneren en skriftlig irettesettelse.

De valgte å ikke bringe saken inn for idrettens domsorgan.

Ifølge Øvregård kan ikke NIF overstyre dette.

Dette er fordi selve forseelsen ikke var et grovt nok lovbrudd.



– Når det gjelder lovbruddet som den aktuelle treneren ble dømt for, paragraf 271 (kroppskrenkelse journ.anm., så er det ikke inkludert i politiattestordningen. I dag er det bare den mest alvorlige voldsparagrafen paragraf 274 (grov kroppsskade journ.anm.) som er det, sier Øvregård.

IKKE GROVT NOK: Slaget i bakhodet på Odin var ikke grovt nok til at det er inkludert i politiattestordningen, opplyser Håvard Øvregård i NIF. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Seniorrådgiveren legger til at en endring av ordningen har stått på agendaen siden 2021. NIFs styre vedtok da at alle voldsdommer utført av idrettsledere mot barn skal føre til utestengelse.

– Dette er fulgt opp i vår dialog med myndighetene om politiattestordningen, sier Øvregård.

Men ennå har det altså ikke skjedd.

Fastholder nulltoleranse mot vold

Norges idrettsforbund har imidlertid fra før utarbeidet et eget dokument, Idretten skal!, som slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler.

I dokumentet er det blant annet oppført at:

Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.

Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes Alexander Michelsen reagerer sterkt på at NIF har et strategidokument de ifølge ham ikke følger. – Hvordan skal NIF hevde nulltoleranse når det tydeligvis er lov til å slå barn i hodet på en trening, spør han.

– Har ikke Norges idrettsforbund nulltoleranse for vold mot barn, Øvregård?



– Vi har nulltoleranse mot vold og trakassering. Samtidig anerkjenner vi at trakassering, mobbing, uønskede hendelser skjer i idretten. Vårt primære mål er å redusere sjansen for at det skjer og gjør det lettere å hindre at det skjer. Vi sier også at det skal alltid ha en reaksjon.

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– I denne saken så har det vært en reaksjon, men det er altså ulike synspunkt mellom klubb, foreldre og involverte om hvorvidt den reaksjonen er sterk nok. Det er ikke NIFs oppgave å gå inn og bestemme hva som er en sterk reaksjon. Det er det altså enten idrettslaget eller i en annen instans idrettens domsorgan som skal gå inn og vurdere, sier Øvregård.

TV 2 har vært i kontakt med den aktuelle svømmeklubben. Verken de eller treneren ønsker å uttale seg om denne saken.

Fikk gjennom lovendring

NIF har imidlertid tatt noen konkrete grep etter at de ble kjent med Odins historie.

I etterkant av at at Michelsen sto frem i TV 2-programmet «Norge Bak Fasaden» i starten av 2021, begynte noe å skje.

På Idrettstinget like etterpå ble det vedtatt å åpne opp for at privatpersoner, som Michelsen, kunne få muligheten til å bringe egne saker for idrettens domsorganer.

I starten av 2022 ble dette iverksatt, og Alexander Michelsen var en av de første privatpersonene som benyttet seg muligheten.

Men han innså fort at at han ikke klarte det alene.

Michelsen måtte ha juridisk hjelp.

Etter å ha kontaktet advokat Pål Kleven, og brukt over 100.000 kroner fra egen lomme, var anmeldelsen klar.

ENGASJERTE ADVOKAT: Pål Kleven er en av Norges mest profilerte idrettsjurister og har jevnlig saker i domsutvalget. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

På vårparten ble den sendt til idrettsforbundets nyetablerte påtalenemnd.

– Basert på hvordan NIF, idrettskretsen, særforbund og klubb har behandlet oss, var det aldri det et tema for oss å ikke forsøke å melde saken inn til påtalenemnda uten juridisk bistand. Da hadde vi garantert ikke fått saken gjennom nøkkelhullet, sier Michelsen i dag.

Stillstand hos domsutvalget

Med saken innrapportert var det da opp til påtalenemnda å avgjøre om den skulle opp til behandling hos idrettens dømmende organ; doms- og sanksjonsutvalget.

Påtalenemnda konkluderte med at det var grunnlag for dette.

Innstillingen var ifølge Michelsen at treneren også burde få en straff gjennom idrettens lovverk.

I desember i fjor mottok derfor NIFs domsutvalg papirene fra påtalenemnda.

FORTVILET: Alexander Michelsen er sterkt fortvilet over hvordan NIF har håndtert voldssaken mot hans barn. Foto: Per Christian Dyrø/TV 2

Siden den gang har ikke Michelsen hørt noe.

– Hvorfor bruker domsutvalget samme strategi som NIF i denne saken ved å koste dritten under teppet, og stå på det i ettertid, sier Michelsen frustrert.

Skylder på en «feil»

I starten av forrige uke kontaktet TV 2 lederen i domsutvalget, Tomasz Edsberg, med flere spørsmål om denne saken.

Blant annet om hvorfor den etter nesten ett år på deres bord ennå ikke er ferdigbehandlet?

Fredag ettermiddag i forrige uke kom svaret via en e-post.

Edsberg la seg flat.

– Domsutvalget mottok den aktuelle saken fra påtalenemnda medio desember 2022. I januar 2023 ble saken oversendt den anklagede treneren med anmodning om tilsvar. Tilsvar ble mottatt i februar 2023.

– Deretter skjedde en feil som har ført til at saken ikke ble fulgt opp videre med tilstrekkelig fremdrift. Den skulle vært avgjort i god tid før sommeren, skrev Edsberg til TV 2.



BEKLAGER: Tomasz Edsberg, leder for idrettens domsutvalg, ber om unnskyldning for feilen som er begått. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Videre rettet han en direkte unnskyldning til de involverte.

– På vegne av domsutvalget beklager jeg forsinkelsen overfor de involverte. Saken blir nå prioritert for rask avgjørelse. Vi jobber løpende med våre saksbehandlingsrutiner og vil bruke hendelsen som læring, skriver Edsberg.



Lederen av domsutvalget vil imidlertid ikke ha på seg at saken blir nedprioritert.

– Domsutvalget behandler alle saker som kommer inn til utvalget i tråd med idrettens regelverk og med respekt for alle involverte. Ingen saker nedprioriteres eller «kostes under teppet».



– Holder ikke

Alexander Michelsen tror knapt det han hører nå TV 2 viderebringer forklaringen fra domsutvalgets leder om at det er begått en «feil».

– Jeg blir helt matt. Man kan gjøre feil og det er forståelig. Samtidig så holder det ikke at et så viktig organisasjonsledd ikke har bedre kontroll på sakene sine. Alvoret i saken er av en slik art at den må følges opp på en profesjonell måte og det har de ikke gjort, sier han.

Han påpeker videre at det er en årsak til at han og advokaten ikke har pushet på domsutvalget for å få en konklusjon.

– Vi har vært redd for å mase på domsutvalget fordi vi fryktet at det kunne på virke utfallet i saken, sier han.

Mener rettssystemet ikke fungerer

Pappaen var en av de første som har forsøkt å føre en privat sak for idrettens domsorgan.

Han erfarte fort at dette ikke kunne gjøres av hvem som helst. Derfor kontaktet han advokat.

Ifølge lederen av domsutvalget skulle det være unødvendig.

– Det er i utgangspunktet kostnadsfritt å få en sak behandlet av idrettens domsorganer. Særlig for den som fremmer en anklage, er det normalt ikke nødvendig å engasjere advokat eller annen juridisk bistand, skriver Tomasz Edsberg.

Dette reagerer Michelsen sterkt på, og lister opp hvorfor det var nødvendig med advokatbistand:

– Det ble samlet inn en rekke dokumenter som vi som privatpersoner ikke har mulighet til å innhente, og sikkert ikke lov til heller. Den omfattende dokumentasjonen måtte også legges frem basert på hvilke lover i NIFs lovverk som var brutt.

– Vi måtte også komme med forslag om hvilken dom vi mente den tiltalte skulle få for forholdet og hvilken straff vi mente var riktig med tanke på paragrafen som var brutt, sier han.

Deretter retter han en liten pekefinger tilbake til NIF og domsutvalgets leder.

– Lederen for domsutvalget må derfor sette seg inn hva han snakker om, for det var og er ingen mulighet for en privatperson å gjøre dette uten juridisk bistand, sier Michelsen.



Håvard Øvregård i NIF mener imidlertid at dette skal bli enklere etter et vedtak gjort av idrettstinget i mai.

– Enkeltpersoner som ønsker å påtale et forhold kan også søke veiledning hos NIFs påtalenemnd, uten kostnad. På Idrettstinget i Bergen ble det imidlertid vedtatt å lempe på beviskravet fra «enhver rimelig tvil skal komme påtalte til gode» til «klar sannsynlighetsovervekt». Vedtaket vil for fremtiden kunne bidra til å gjøre det lettere å gi en reaksjon, påpeker Øvregård.

Vil kreve utgiftene dekket

I tillegg til å ha brukt hundrevis av private timer på saken, anslår Alexander Michelsen å ha brukt over 100.000 kroner fra egen lomme på advokathjelp.

– Det er helt klart at vi kommer til å kreve disse saksomkostningen dekket av NIF, sier han.

Men det er det ikke gitt at han får.

– Dekning av sakskostnader som en part har valgt å pådra, behandles og avgjøres av domsutvalget i henhold til de regler som Idrettstinget har vedtatt for dette, forklarer Tomasz Edsberg.

Domsutvalgets leder legger også til at de ennå ikke har behandlet Odins sak.

– Den konkrete saken som henvendelsen gjelder, er ennå ikke avgjort, og jeg vil ikke forskuttere avgjørelsen.

FØRSTE PRIVATPERSON: Alexander Michelsen er den første privatpersonen som har ført en sak for NIFs domsorgan. Han mener å sitte på erfaring som NIF må gjennomgå. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Uansett hva konklusjonen blir, står Odins pappa fast på at denne saken har bevist at det er behov for en skikkelig gjennomgang av NIFs rutiner.

– Etter det jeg har erfart så finnes det ingen organisasjonsledd i norsk idrett som har et direkte ansvar for barna eller medlemmene som blir utsatt for vold. Det må på plass, sier han.