Vurderer å kutte sportssjef for å spare penger

Forbundet endte i fjor med med 4,5 millioner i underskudd.

I år tilsier prognosene at det igjen blir røde tall, denne gangen på cirka en halv million.

Sykkelpresidenten legger ikke skjul på at det kan få konsekvenser for de ansatte.

– I prosessen med å legge strategi og budsjett, så er bemanningssituasjonen noe vi ser på, sier Jan-Oddvar Sørnes.

ØVERSTE LEDER: Jan-Oddvar Sørnes er president i Norges Cykleforbund. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

TV 2 er kjent med at forbundet vurderer å kutte flere stillinger, deriblant sportssjefstillingen. Den innehas av Hans Falk (65), som har hatt jobben siden 2013.

På de årene har Norge tatt en rekke medaljer på både senior - og aldersbestemt nivå i EM og VM.

Falk ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Falk fikk i fjor høst akutt leukemi, men har, etter en rekke operasjoner, gradvis kommet seg tilbake igjen i jobb i 2023.

Vurderer egenandel for utøvere på mesterskap

– Det hadde vært veldig trist. Han har gjort en god jobb, så det hadde vært synd å kutte en som har et så godt overblikk over norsk sykkelsport, sier Mads Kaggestad, TV 2s sykkelekspert.

Han mener å kutte en sportssjefrolle betyr én ting:

– Når man begynner å kutte i det sportslige, så viser det bare hvor dårlig det står til med økonomien. Det blir brannslukking.

BEKYMRET: Sykkelekspert Mads Kaggestad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Om forbundet skal fortsette uten en sportssjef, er det ventet at oppgavene, som å ta ut ryttere til mesterskap, i stor grad vil falle på landslagssjefene som er ansatt i forbundet.

Sykkelpresidenten kan heller ikke utelukke at den pressede økonomien vil gå utover utøverne.

– Styret må ta en total gjennomgang av alt vi driver med. I en slik prosess vil ingenting være fredet, heller ikke aktivitet. Men målsetningen er hele tiden at det i minst mulig grad skal gå utover det aktive, forklarer han.

Et alternativ som vurderes er at utøvere som blir tatt ut til mesterskap står for en del av kostnaden selv.

– Vi praktiserer dette allerede i noen grener, som BMX og terreng, og vi vurderer å innføre dette også i andre grener. Det vil også være naturlig med dialog om dette med regioner, klubber og utøverne selv. Et godt utgangspunkt vil være å legge mest til rette for de som har størst utfordringer med å ta kostnaden selv, sier Sørnes.

– Alarmklokkene i NIF går om det vedvarer

Sørnes nevner flere faktorer som har påvirket forbundets økonomi negativt: den generelle prisveksten, mindre sponsorinteresse, den svake kronen, dyrere utenlandsreiser, og færre som sykler ritt, som igjen gir lavere lisensinntekter.

I tillegg er det en kjent sak at forbundet har blitt skadelidende etter den økonomiske fadesen som Sykkel-VM i Bergen 2017 ble. Forbundet står blant annet fortsatt i gjeld til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Ved utgangen av 2022 var gjelden på 6,5 millioner kroner.

Sørnes sier de tar situasjonen «på stort alvor».

– Vi har måttet kjøre en grundig prosess med det underskuddet vi hadde i fjor; både for å redusere kostnader, og legge en økonomisk strategi og plan fremover slik at vi kan gå i pluss. Det er vi nødt til ifølge NIFs regelverk. Vi har ikke lov til å budsjettere med minus. Alarmklokkene i NIF går om vi vedvarende gjør det, forteller Sørnes.

– Vi iverksetter derfor grundige grep for å sørge for at vi har en organisasjon som er rigget for de økonomiske forutsetningene vi har.

– Har det vært aktuelt å slå seg selv konkurs?

– Nei, det er ikke et alternativ. Vi er fortsatt der at kontrollkomiteen mener at det er grunnlag for drift.

Kaggestad påpeker at en rekke idrettsforbund i Norge sliter økonomisk om dagen, og mener det viktigste er at satsingen på aldersbestemte nivåer blir ivaretatt.

Uno-X har en rekke ganger de siste årene måtte bidra økonomisk for at aldersbestemte landslag skulle kunne delta i ritt og mesterskap i utlandet.

– På sett og vis nedskalerer forbundet sin rolle i det sportslige. De baserer seg mer og mer på at klubbene har gode opplegg for rytterne sine. Men det er viktig at de klarer å opprettholde satsingen på juniornivå, U23 og på kvinner, sier han.