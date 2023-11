Kristian Bernt Torgersen (20) sa nei til Manchester United og FC København.

STABÆK-TALENT: Kristian Bernt Torgersen. Foto: Lise Åserud

André Sødlund (26) la opp som norsk proffspiller på grunn av prestasjonsangst og depresjon, etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

SANDEFJORD-TALENT: André Sødlund Foto: Vegard Wivestad Grøtt

To unge gutter som ble ansett å være svært lovende fotballspillere med fremtiden foran seg.

De valgte begge å avslutte proffkarrieren som de hadde jobbet så hardt for.

Hva var det som skjedde?

FULGT MED ARGUSØYNE : André Sødlund i Bolton. Foto: Privat

– Jeg skjønner de ungguttene som sier at de blir dratt i alle retninger.

André Sødlund spoler tilbake til ungdomstiden.



Han var 15 år og «alene» i England. Drømmen om et proffliv hadde lokket ham til fotballøya, selv om foreldrene synes det var vanskelig å la ham reise.

– Jeg hadde så lyst, og visste ikke bedre, forteller André.

Men oppholdet i Bolton skulle trigge de mørkeste sidene i ham.

– Jeg pleier å si at jeg bodde som Harry Potter … Under en trapp og uten vindu på rommet.

Slik beskriver Sødlund utenlandsoppholdet som han hadde trodd skulle være så lukrativt.

Isteden var alt ukjent, ensomt og vanskelig. Han ville hjem.

– Jeg hadde jo signert en kontrakt og måtte forholde meg til den.



De stygge kommentarene

På ett år byttet 15-åringen vertsfamilie fem ganger. Til slutt valgte Sødlund å terminere kontrakten.



– Da jeg kom hjem, kjente jeg på depresjonsfølelsen for første gang. Alle skal mene så mye og mange sier slemme ting.



VALGTE Å REISE HJEM: André Sødlund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Han fikk følelsen av at han «kom hjem med halen mellom beina», og 16-åringen satte seg ned og skrev et Facebook-innlegg.

– Jeg følte jeg måtte forsvare meg ovenfor voksne mennesker. Alle vil bli fotballproffer, men de fleste forstår ikke hva det medfører utenfor banen og hva som ligger bak.

TV 2 har i flere saker belyst agentpresset på unge spillere, og hvordan de lokkes med prøvespill og utstyr.

– De fleste vil ikke lykkes. Hva skjer med de spillerne?, spør André Sødlund.

26-åringen tegner et omriss av hvordan det ser ut på baksiden av fotballfasaden. Der de våte drømmene om å lykkes på den aller største scenen blir ditt verste mareritt.

– Jeg kjente alltid på en frykt for å mislykkes. Et press på å ikke skuffe agenter eller andre voksne mennesker som sier hva som er best for deg.

Han har tidligere vært åpen om at dette prestasjonspresset i toppfotballen gikk så hardt utover hans mentale helse at han til slutt prøvde å ta livet sitt i 2018.

Da hadde Sødlund fått debuten i Eliteserien med Sandefjord, spilt på yngre landslag og nettopp signert for Odd.

FORLOT DET TRYGGE: André Sødlund gikk fra Sandefjord til Odd. Foto: Trond Teigen

– Jeg følte at agenten «fucket meg». Jeg byttet ikke klubb fordi jeg ville, men fordi andre folk styrte meg.

– Jeg fikk beskjed om at hvis jeg ikke takket ja til Odd, var jeg ikke den smarteste.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med denne agenten, men vedkommende har ikke svart på henvendelsene.

Så mange lovnader …

André var da 21 år og turte ikke å stå opp for seg selv. Etter overgangen begynte livet å bli mørkere, presset tok overhånd.

– I tillegg fikk moren min kreft.

Hans daværende kjæreste reddet han fra selvmordsforsøket mens de to var på ferie.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Hvem vil det beste for de unge guttene? Agenter ser penger, og det er så vanskelig å finne dem som er ærlige. Det er så mange lovnader fra agenter og klubber, sier Sødlund.

Dagen han la fotballskoene på hylla, beskriver André som den beste dagen i sitt liv.

Da hadde han spilt i Eliteserien i over tre år etter selvmordsforsøket.

TOK VALGET: Sødlund la opp som 25-åring. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: Trond Teigen

Nå jobber han med unge fotballspillere, blant annet på ungdomsskolen til Wang toppidrett.

André vil hjelpe andre til å unngå de samme smellene som han fikk.



– Man må se hele mennesket. Det er veldig mye press på hvem man er som fotballspiller, de må få vite at de også har andre kvaliteter.

– Når en agent tar kontakt med en 12-åring har det gått over stokk og stein. Du treffer kanskje på han ene spilleren, men hva med alle de andre som kanskje bare skulle vært en vanlig ungdom hjemme i Norge?

Kristian Bernt Torgersen (20) forsøkte å være en helt vanlig ungdom.

NYSGJERRIG: Kristian Bernt Torgersen har alltid hatt toppkarakterer og flere interesser. Foto: Erik Teige / TV 2

En som var sosial med venner, laget musikk og satset på skole. Samtidig som han hadde det gøy med ballen.

Men helt siden han var liten ble han fortalt at han måtte ofre noe for å bli god.



– Jeg var i ett fotballmiljø der alle kjørte på.



– Det er, kall det en forventning, til hvordan man skal være, sier 20-åringen.

Som en oppskrift alle fotballspillere må følge.



– Fra hvordan man skal spise til hvor mye egentrening man skal ha for å bli god. Jeg skulle ønske det var litt mer rom for å være mer individuell. Jeg har ikke hatt en eneste egentrening, og ble likevel ganske god.



Fikk ikke snakke med sin egen far

Han var 14 år gammel og ble tatt ut til landslagssamlinger da det begynte å dra seg til.

FREMADSTORMENDE: Kristian Bernt Torgersen i landslagsdrakta. Foto: Privat.

– Alle de beste hadde en agent eller klubb som var interessert. Og gjerne en skoavtale med Adidas eller Nike.

LES: MILLIARDAGENTENE SOM STYRER FOTBALL-NORGE

– Sånn funker det, nesten som en slags norm for alle som kommer tidlig på et landslag, at da må du «mekke deg noe» for å henge med.

Det tok ikke lang tid før også Kristian hadde «mekket» seg agent.

En helt ny verden med tilbud fra andre klubber om utenlandsopphold, åpnet seg for ham.

– Fra jeg signerte kontrakten med agenten følte jeg et visst press på at jeg måtte være med på ting.

Han tror det hadde vært annerledes om han ikke hadde følt behovet for å få tilbudene.



Kristian dro først på prøvespill til den italienske klubben SPAL, sammen med sin far.

Han ble innlosjert på en kostskole og fikk ikke snakke med faren fordi SPAL ville teste hvordan unggutten taklet situasjonen.

– Ingen kunne engelsk og jeg bodde alene, forteller Torgersen.



Likevel leverte han varene og SPAL var kjempefornøyde.

ITALIA-OPPHOLD: Torgersen etter prøvespill i italienske SPAL. Foto: Stabæk Akademiet/Facebook.

Da han kom hjem til Norge bar det rett på landslagssamling og videre til Tottenham på et nytt prøvespill.

– Da var jeg helt ferdig. De ville ikke ha meg, og da ble jeg litt deppa, erindrer Bærumsgutten.

Det lokkende tilbudet

Kristian hadde knapt klart å riste av seg skuffelsen før det kom en telefon fra agenten. Han lurte på om Kristian ville til AC Milan og spille cup med juniorlaget deres.

Tvilen han hadde kjent i magen ble stadig mer fremtredende.



USIKKER PÅ UTLANDET: Kristian fikk mange tilbud om prøvespill. Foto: Erik Teige / TV 2

– Jeg orket ikke mer, jeg hadde lite å gi.

Lenge hadde han kjent på presset av å bli god i ung alder.



– Klubben jeg var nærmest var FC København, de ville egentlig signere meg, men jeg var usikker om jeg ville til utlandet i det hele tatt.

Han understreker at han i ettertid er glad for at han signerte med agenten, som ga ham muligheter og lyttet til hans behov.



Så kom en invitasjon han hadde fantasert om så lenge.



– Sommeren før førsteklasse på videregående hadde agenten min fått kontakt med (Manchester) United, og lurte på om jeg ville se nærmere på muligheten etter prøvespill der også.

– Drømmen hele livet hadde vært å spille for United. Men da ville jeg gå glipp av sommerferie. Som fotballspiller har man jo nesten aldri ferie.

Kristian sa nei.



– Jeg trengte fri. Da følte jeg at hvis jeg ikke engang vil til United, da er det nok ikke fotball jeg kommer til å leve av de neste 15 årene.

Med tvilen i magen tegnet Kristian proffkontrakt med Stabæk som 17-åring.

VALGTE STABÆK: Kristian Bernt Torgersen og sportssjef Torgeir Bjarmann. Foto: Stabæk Fotball

– Alle parter var forberedt på at jeg kanskje ikke ville det. Jeg har vært åpen om at jeg ville prioritere annerledes, men det er lett at man ikke tør å si fra, tror Torgersen.



Året etter spilte han fast i Eliteserien og ble ansett som et av Norges største fotballtalenter.



Så dro Bærumsgutten i bremsen for alvor. Han var 18 år og hadde rett og slett ikke lyst til å spille toppfotball mer.

GLEDET SEG IKKE: Kristian fikk et anstrengt forhold til fotballen. Foto: Mats Torbergsen

– Etter hvert stilte jeg så høye krav at jeg ble stresset overfor meg selv. Det hadde jeg egentlig ikke trengt. Da var det enklest å si at jeg ikke orket mer av profflivet, fortalte Torgersen åpenhjertig til NRK.



– Jeg forsto at jeg har andre prioriteringer i livet. Det er viktig å være sosial og gå på skole.



Nå studerer 20-åringen økonomi på Handelsskolen i Bergen og spiller på studentlaget i fjerde divisjon.

TIL STUDENT EM: Kristian ble norgesmester for studentlag 2022 med NHH, og kvalifiserte seg til EM i Albania. Foto: Privat

– Det er litt andre ting som står høyere opp på prioriteringslista, ler Torgersen.

Han er likevel takknemlig for at han prøvde både utenlandsopphold og toppfotballen.

– Jeg fikk bekreftet at fotballivet ikke var noe for meg.

I enkelte stunder hender det at han tanken streifer ham; at det hadde vært gøy å være proff.

– Jeg ser jo at enkelte jeg kjenner tjener masse penger og spiller på store arenaer. Men så skjønner jeg at jeg ikke ville levd det livet likevel.

– I det store og det hele har jeg aldri hatt det bedre enn når jeg har vært student. Det har vært den beste tiden i mitt liv.