Vraket: – Jeg er veldig skuffet

UTE: Emilie Haavi har over 100 kamper for Norge og spilte sommerens VM. Nå må hun kjempe for å komme seg tilbake i troppen.

Onsdag tok Leif Gunnar Smerud ut sin første tropp som sjef for det norske kvinnelandslaget. Den var ikke den mangeårige landslagsspilleren Emilie Haavi en del av.

31-åringen forteller til TV 2 at hun er svært skuffet etter vrakingen:

– Han sa han ikke hadde sett nok til at han kunne gå i detaljer på hvorfor. Jeg lurte på hva jeg måtte gjøre annerledes. Det kunne han ikke svare på, sier Haavi til TV 2.

– Jeg er veldig skuffet, men nå må jeg konsentrere meg om Roma og prestere her som jeg har gjort over lang tid. Annet får jeg ikke gjort.

STARTET: Emilie Haavi startet åttedelsfinalen mot Japan i VM. Her sammen med tidligere Roma-venninne Sophie Román Haug.

Roma-profilen, som står med 101 landskamper, var på banen i samtlige av Norges VM-kamper i New Zealand. Hun er også en viktig brikke på Roma som vant serien forrige sesong.

Smerud svarer på vrakingen

Smerud, som skal lede Norge ut året, mener Haavis respons på vrakingen er god.

– Jeg tenker det er ganske naturlig. Den vurderingen og samtalen vi hadde i går er på det grunnlaget den er, sier Smerud til TV 2.

– Hun savner sikkert mer detaljer. Det er en veldig god respons fra spilleren å spørre om hva man kan gjøre bedre. Jeg prøvde å svare på det i går. Det handler en del om type valg. Jeg vil se litt andre typer. Jeg vet ganske godt hva hun står for. Jeg ønsker å se noe annet.

NY SJEF: Leif Gunnar Smerud skal lede det norske kvinnelandslaget ut 2023.

– Kan du gi henne et litt klarere svar på hva hun bør gjøre for å komme seg inn i troppen?

– Ja, telefonen min er på, den. Jeg sa til Emilie at det er bare å ringe. Jeg sa og at hun sikkert ville kjenne på at hun ville hatt flere svar. Det skjønner jeg. Det kommer brått på at landslagssjefen ringer og sier at du ikke er med. Det er ikke det kjekkeste for noen.

Haavi scoret ti mål for Roma forrige sesong. De italienske mesterne kom seg også til kvartfinalen i Champions League.

Skadet Hegerberg

Ada Hegerberg var heller ikke en del av troppen, men det har sine naturlige grunner.

– Hun var lei seg. Hun kan ikke være her fysisk, men hun ville bidra i «spirit» sa hun. Hun har en lettere belastningskade. Hun har fokus mot oktober. Vi både håper og tror hun er med der, sier Smerud.

Rosenborgs Emilie Nautnes er tilbake i landslagsvarmen. Det samme er klubbvenninne Cesilie Andreassen. Anna Jøsendal og Sara Hørte, som begge var en del av VM-troppen, er tatt ut på U23-landslaget. Det samme gjelder VM-reservene Emma Godø og Malin Brenn.

Dette er troppen

Dette er landslagssjef Leif Gunnar Smeruds tropp til Nations League-kampene mot Østerrike (22. september) og Portugal (26. september):

Keepere: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Vålerenga).

Forsvar: Guro Bergsvand (Brighton), Thea Bjelde (Vålerenga), Tuva Hansen (Bayern München), Mathilde Harviken (Rosenborg), Marit Bratberg Lund (Brann), Maren Mjelde (Chelsea), Anja Sønstevold (Inter).

Midtbane: Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Frida Maanum (Arsenal), Guro Reiten (Chelsea), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid), Cesilie Andreassen (Rosenborg), Lisa Naalsund (Manchester United), Amalie Eikeland (Brann).

Angrep: Julie Blakstad (Manchester City), Sophie Román Haug (Liverpool), Emilie Nautnes (Rosenborg), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Karina Sævik (Vålerenga), Elisabeth Terland (Brighton).