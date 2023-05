Bryteren har vært aktuell i TV-serien «Hodet i klemme», hvor han har vært åpen om ensomhet og lite kontakt med faren.

Åpenheten har nå blitt belønnet med en nominasjon til «Publikumsprisen» på Gullruten, som sendes på TV 2 i kveld fra 22.10.

RØRT: Morten Thoresen. Foto: Javad Parsa

– Jeg så den aldri komme. Det er så ekstremt gøy og helt sykt, sier en emosjonell Thoresen til TV 2.

– Det er veldig viktig å være åpen for at folk skal kjenne seg igjen. Alle har ikke et A4-liv eller den perfekte familien. Det er en myte, sier nordlendingen



– Vondt å dele

Den norske brytestjernen har EM-gullet i 2020 som sin aller største bragd, og har vært gjennom et utfordrende år etter at trenerne Fritz Aanes og Stig-André Berge trakk seg i fjor høst.

Gjennom NRK-serien har det norske folk kommet tett på både opp- og nedturer for brytelandslaget. I 2022 stakk serien av med prisen beste karakterdrevne dokumentarserie.

Da Thoresen fikk telefonen trodde han at det var i forbindelse med en lignende pris.

– Da jeg skjønte at det var bare meg som var nominert stoppet det egentlig ganske hardt opp for meg. Jeg ble helt stum og rørt. Det hadde jeg ikke sett komme for fem flate øre. Jeg tenkte: «wow, er det her kødd, eller?», sier nordlendingen.

Bryteren er klinkende klar på hvor viktig det er å snakke åpent om hvordan man har det.

– Jeg skal innrømme at det var vondt å dele min historie, men jeg har fått helt sinnsykt mange tilbakemeldinger fra personer som kjenner seg igjen, sier Thoresen.

– Pumpes hardt

Han forteller at selve nominasjonen betyr mer enn nok i seg selv, og har ikke ofret en tanke på å stikke av med prisen.

– Jeg vet at det er sinnsykt mange bra som er nominert. De har gjort TV-hverdagen min sinnsykt mye bedre, sier bryteren.

Disse er nominert sammen med Thoresen: Anne B. Ragde – «Forræder», Jon Øigarden – «Exit», «Demenskoret» Emma Steinbakken og Isah – «Hver gang vi møtes», «Bordtenniskameratene», Julian Rassat – «Kompani Lauritzen: Tropp 1», Henriette Steenstrup – «Pørni», Familien Maurstad – «Sofa», Annema – «Grenseløst forelsket».

Selv er Thoresen godt i gang med opptrening frem til bryte-VM i september, hvor kun medalje er godt nok.

– Jeg greier ikke å holde meg stille. Det trenes og pumpes hardt. Det blir et hardkjør, det er det ikke noe vil om, sier Thoresen.



Men først skal det feires på Gullruten i kveld.