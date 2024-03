Voldsom Hareide-nedtur: Chelsea-stjerne sendte Ukraina til EM

Ukraina - Island 2-1

– Det er alltid frustrerende når du taper på slutten. Jeg håpte at vi kunne holde ut til ekstraomgangene, sier Åge Hareide, Islands landslagssjef, etter kampen.

Det startet så bra for islendingene. Genoa-spiller Albert Gudmundsson prikket inn ledelsen fra 20 meter med et flott langskudd.

EM-sultne ukrainere ga seg ikke uten kamp.

Over i andre omgang utlignet Viktor Tsyhankov, før Mudryk ble matchvinner drøyt seks minutter før slutt.

– Chelsea-mannen viser sitt format. Ukraina har snudd det, sa kommentator Endre Olav Osnes.

2-1 Ukraina betyr at EM-billetten glapp på målstreken for Hareide og Co.

– Det er små marginer i internasjonal fotball. Jeg er veldig stolt over gutta. Vi har tatt et steg videre i de to kampene her, sier 70-åringen.



