VM-trenernes skjebner: – Har overbevist alle

Under VM i fotball har spillere øynene fra hele verden rettet mot seg. Det samme har trenerne.

For hvis det er en ting alle landslagssjefer er klar over, er det at dersom de ikke leverer resultater, er jobben deres i fare.

VM i Qatar har bydd på sjokk-exiter for storfavoritter og imponerende resultater for underdogs.

Det har ført til flere endringer i toppjobbene.

Frankrike, Didier Deschamps (54)

Frankrike er en av få forhåndsfavoritter som så langt har klart å leve opp til forventingene. De regjerende verdensmestrene har tatt seg til nok en finale.

Det gir resultater.

I et intervju gjengitt av Kronen Zeitung avslørte den franske fotballpresidenten Noël Le Graët at de ønsker å beholde Dechamps.

– Vi har tilbudt ham en ny kontrakt. Beslutningen er hans, jeg håper han sier ja, sa Le Graët.

ØNSKET VIDERE: Den franske fotballpresidenten ønsker å forlenge med Deschamps. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Deschamps har vært landslagssjef siden 2012, og ledet blant annet de franske herrene til VM-gull i 2018.

Dersom franskmennene vinner finalen mot Argentina, er det første gang Frankrike tar to VM-titler på rad.

Eneste laget som har gjort det før dem, er Brasil i 1958 og 1962.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller sier det er en selvfølge at forbundet ønsker å beholde Deschamps, og at det er opp til ham å bestemme hva han ønsker videre.

– Han har overbevist alle om at han burde få bestemme selv. Han har en helt unik spiller- og lederkarriere som virkelig har gitt resultater for fransk fotball, sier han.

IMPONERT: Simen Stamsø-Møller fullroser den franske landslagssjefens resultater. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Kontrakten hans går ut ved nyttår, og før mesterskapet har det derfor vært store spekulasjoner om hvem som skulle ta over for 54-åringen.

Zinédine Zidane, som takket av som Real Madrid-trener i mai 2021, var et navn mange trodde kom til å ta over trenerrollen.

– Jeg er ikke ferdig med «Les Bleus». Jeg vil gjøre det, selvfølgelig. Jeg håper jeg kan bli trener for Frankrike en dag. Når? Det er ikke opp til meg å bestemme, sa Zidane til den franske storavisen L'Equipe.

Men det kan se ut som det blir en stund til – skal man tro den franske fotballpresidenten, som ønsker å forlenge med Deschamps.

– Det er helt logisk at Zidane en dag vil ta over, men jeg tror ikke han har hastverk med å trene Frankrike. Med de resultatene Deschamps leverer, så kan det fort bli en stund til, sier Stamsø-Møller.

ARBEIDSLEDIG: Zidane står foreløpig uten jobb etter at han ga seg som Real Madrid trener våren 2021. Foto: Francois Mori / AP Photo

England, Gareth Southgate (52)

Gareth Southgate har vært engelsk landslagssjef siden høsten 2016, og hadde sitt første mesterskap i VM i 2018. Det endte med en fjerdeplass etter tap mot Belgia i bronsefinalen. I EM i 2021 ble det sølv, etter tap for Italia i finalen.

I årets mesterskap var det dermed store forventinger til England. Mange hadde troen på at det endelig skulle gå hele veien for England etter noen år med gode resultater.

Men det endte med et 1-2 tap i kvartfinalen mot franskmennene.

– Han har ikke de samme kvalitetene i laget sitt som Deschamps har. Det store ankerpunktet til England er at de er god mot svak motstand, men de ryker ofte mot tøffere motstand, sier Stamsø-Møller.

SKUFFET: Det var en skuffet Southgate som måtte se laget sitt ryke for Frankrike i kvartfinalen. Selv er han usikker på sin egen fremtid som landslagssjef. Foto: Adam Davy

Etter kampen gikk Southgate selv ut å sa at han må vurdere hva han skal gjøre videre.

– Disse turneringene tar mye ut av deg, og jeg trenger tid til å reflektere. Vi har gjort det etter hver turnering, og det er den rette tingen å gjøre, skal Southgate ha sagt ifølge Sky News.

Stamsø-Møller har én klar kandidat som kan ta over for Southgate.

– Thomas Tuchel er en dyktig trener. Jeg tror han kan få enda mer ut av det engelske laget, selv om det sikkert ikke er så populært med en tysk trener i England.

KANDIDAT: Stamsø-Møller mener Tuchel er en god kandidat til å ta over for Southgate. Foto: Darko Bandic / AP Photo

Tyskland, Hansi Flick (57)

Tyskland ble verdensmestre i 2014. Etter det har det vært lite å juble for.

I VM i 2018 røk de i gruppespillet under ledelse av Joachim Löw. Han beholdt likevel jobben som landslagssjef, men ga seg etter EM i 2021.

Så tok Hansi Flick over. Drømmen var å føre Tyskland til nok et VM-gull, men slik ble det ikke.

I årets mesterskap røk tyskerne nok en gang ut i gruppespillet – og nok en gang beholdt den tyske landslagssjefen jobben til tross for de svake resultatene.

– Tyskland hadde uflaks og var dårlig i én omgang mot Japan. Det kostet dem sluttspillet. Jeg synes ikke fremtiden til Flick skal baseres på det, sier Stamsø-Møller.

FÅR FORTSETTE: Den tyske landslagssjefen får fortsette, til tross for fiaskoresultat i årets VM. Foto: Ina Fassbender / AFP

Istedenfor ble kontrakten til den tyske fotballdirektøren Oliver Bierhoff terminert.

Spania, Luis Enrique (52)

Spania røk i åttedelsfinale mot Marokko etter straffekonkurranse.

Kort tid etter taper annonserte det spanske fotballforbundet at Luis Enrique ikke fortsetter som landslagssjef. Den tidligere Barcelona-sjefen hadde opprinnelig kontrakt frem til nyttår.

Det var i 2018 han tok over det spanske landslaget, og har hatt varierende resultater. I EM i fjor ble det semifinale.

Kort tid etter ble det annonsert at erstatteren blir Luis De La Fuente. Han kommer fra trenerjobben for U21-laget.

Enrique har selv uttalt at han er lysten på å trene et klubblag igjen.

SKUFFELSE: Årets VM ble en stor skuffelse for Spania og Luis Enrique. Nå er han ferdig som landslagssjef. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Belgia, Roberto Martínez (49)

– Det var min siste kamp med laget, og det er mye følelser, som dere kan se for dere.

Det sa en tydelig preget belgisk landslagssjef etter at å ha røket ut i gruppespillet.

Martínez' menn klarte ikke å prestere i Qatar. Med tap for Marokko og uavgjort mot Kroatia ble det en sur tredje plass i gruppen.

– Min situasjon er klar. Jeg er ferdig, det hadde skjedd om vi hadde blitt verdensmestere også. Det har ingenting å gjøre med at vi er slått ut, sa Martínez etter kampen.

RØK UT: Belgias unge lag klarte ikke å prestere i årets mesterskap. Nå er landslagssjef Martinez ferdig. Foto: Kirsty Wigglesworth

Brasil, Adenor Leonardo Bacchi «Tite» (61)

Drømmen om en ny VM-tittel ble knust for etter tap for Kroatia i kvartfinalen. Etter kampen bekreftet Tite at han er ferdig som brasiliansk landslagssjef.

– Et smertelig tap, men jeg får fred med meg selv. Slutten på en æra, sier Tite, ifølge Globo.

FERDIG: Den brasilianske treneren bekreftet selv at han er ferdig kort tid etter tapet for Kroatia. Foto: Suhaib Salem / Reuters

61-åringen har ledet Brasil de siste seks årene. I VM i 2018 ble det også tap i kvartfinalen, den gang mot Belgia. Foreløpig er det ikke kjent hvem som kommer til å ta over for Tite.

I tillegg har Ghanas Otto Addo, Mexicos Gerardo Martino, og Nederlands landslagssjef Louis van Gaal ferdige i jobbene sine etter mesterskapet.

Landslagssjef ble historisk

Argentina: Lionel Scaloni har vært manager for det argentinske landslaget siden 2018. I årets mesterskap har han mulighet til å ta dem hele veien og sørge for gull.

Marokko: Er det en trener som har imponert fotballverden, så er det Walid Regragui. Han fikk jobben kun noen måneder før VM, og den marokkanske landslagssjefen tok Marokko til en imponerende semifinale. Det er første gang et arabisk og afrikansk land har klart.

IMPONERT: Walid Regragui har imponert som marokansk landslagssjef. Nå venter en historisk semifinale. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Australia: Graham Arnold skal ha blitt tilbudt ny kontrakt som landslagssjef av det det australske fotballforbundet. Det skjer etter at Australia overrasskende tok seg videre til sluttspill.

Japan: Hajime Moriyasu tok laget sitt til en imponerende åttedelsfinale etter å ha slått både Tyskland og Spania i gruppespillet. Kontrakten til Moriyasu går i utgangspunktet ut etter mesterskapet, men det japanske fotballforbundet har sagt at det er mulig den blir fornyet.

OVERRASKET: Japan var et av landslagene som overrasket stort i gruppespillet da de slo Tyskland og Spania. Foto: Shuji Kajiyama / AP Photot

Sør-Korea: Paulo Bento har vært landslagssjef for Sør-Korea siden 2018, og ledet laget til en åttedelsfinale i årets VM. Der ble det et 1-4 tap mot Brasil. 53-åringen annonserte etter tapet at han ikke lenger skal trene laget.

Portugal: Fernando Manuel Costa Santos ble landslagssjef for Portugal i 2014, og førte laget til EM-gull i 2016. I årets VM røk de ut i kvartfinalen mot Marokko, og torsdag kom nyheten om at det var Santos siste kamp. Han er nå ferdig som portugisisk landslagssjef.

USIKKER: Santos har kontrakt med det portugisiske landslaget til 2024, men etter tapet for Marokko er det usikkert hva som skjer fremover. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

USA: Gregg Berhalter fortsetter som landslagssjef for USAs herrelandslag i fotball.

Kroatia: Zlatko Dalić tok over som landslagssjef i 2017, og ledet Kroatia til VM-sølv i 2018. I årets mesterskap ledet han dem til en semifinale. Han har i utgangspunktet kontrakt til 2024.