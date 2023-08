VM-trener etterforskes etter anklager om seksuell trakassering

Trener for Zambias kvinnelandslag i fotball, Bruce Mwape, etterforskes av Fifa etter at han skal ha berørt en av sine egne spillere på brystene under VM.

Det får The Guardian bekreftet av en talsmann i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Fifa tar enhver påstand om upassende oppførsel ekstremt alvorlig og har en klar prosess på plass for alle i fotballen som rapporterer inn en hendelse. Vi kan bekrefte at det er mottatt en klage om det zambiske kvinnelandslaget, og at dette nå etterforskes. Vi kan av åpenbare grunner ikke gi noen ytterligere detaljer om den pågående etterforskningen, sa talsmannen til avisen.

Hendelsen skal ha skjedd under en treningsøkt sist fredag, hvor flere av landslagsspillerne skal ha vært vitne til situasjonen. Spillerne valgte likevel å vente med å rapportere inn hendelsen til etter den siste gruppespillskampen for å unngå represalier fra treneren.

– Det er ikke passende for en trener å ta på en spillers bryst, sa en kilde nær troppen til The Guardian.

President Andrew Kamanga i Det zambiske fotballforbundet (FAZ) skal være klar over hendelsen, men verken han eller Mwape har besvart avisens spørsmål.

Også før mesterskapet kom det beskyldninger om upassende oppførsel mot Mwepu.

Zambia hadde allerede røket ut av gruppespillet før den siste kampen etter at de tapte 0-5 for både Spania og Japan. De klarte likevel å omstille og ble gruppetreer etter å ha slått Costa Rica 3-1.

