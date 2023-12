VM-sjokket: – Dette er amatørenes landslag

To norske trenere står bak et av VMs største sjokk.

Anført av norske Bent Dahl og Geir Oustorp har Tsjekkia, en maur på kartet i håndballsammenheng, utført et aldri så lite mirakel i førjulstida: De er klare for kvartfinale i VM.

– Dette er tsjekkisk håndballhistorie. Det er ikke prestert så bra siden Tsjekkoslovakia tiden så her er det flyttet fjell. Vi har jobbet hardt med «drømmen 12. desember» som tittel, men dette hadde ingen trodd, ikke vi selv en gang. Men nå er vi der og det er jævlig stort og gøy for to enkle karer fra Drammen, sier Dahl til TV 2.



På telefon fra Frederikshavn tar Dahl seg tid til en prat med TV 2, etter at både kvartfinalen i VM og en OL-billett er sikret.

– Det hadde heller ingen regnet med. Og det er en sinnssyk god prestasjon ut fra forutsetningene, fortsetter Dahl.



«AMATØRENES LANDSLAG»: Med amatører, juniorer og to klassespillere har Dahl, Oustorp og Tsjekkia kriget seg til kvartfinale. Foto: HENNING BAGGER

Har sjokkert

I tur og orden har Dahls og Oustorps jenter beseiret Kongo, Argentina, Ukraina og Spania.

Hadde Norge gjort jobben mot Frankrike, ville det blitt et møte med hjemlandet i kvartfinalen. Nå blir det istedet en fransk utfordring.

– Vi har to klassespillere og resten er amatører som har jobbet ekstremt bra, mange av dem er juniorer. Dette er amatørenes landslag. Det er spillere her som tjener 200 Euro i måneden, som møter motstandere som tjener 10 og 20 gangen. Det er ikke et hobbylag, men ungt og umerittert, som nå får en vanvittig boost, sier Dahl, og legger til:



– Jeg tror mange av spillerne fortsatt er i sjokk, men vanvittige glade og med full respekt for det som kommer.



Politi på privaten

Dahl, som er fra Drammen, har hatt mange klubbjobber i Norge tidligere, men tjener for tiden til livets opphold i rumenske Ramnicu Velcea og som landslagssjef for Tsjekkia.

Sammen med tidligere Byåsen- og Larvik-trener, Geir Oustorp, som egentlig er politimann, reiser han og laget nå til Trondheim for det avgjørende sluttspillet i VM.

POLITI: Geir Oustorp jobber som leder for forebyggende seksjon i Drammen. Foto: Stein Akre/ TV 2

– Jo bedre vi gjør det i VM, dess lettere blir motstanden i OL-kvaliken. Vi må tenke på den posisjonen videre også. Det blir naivt å si at vi går for å vinne, men vi skal gi det et forsøk, avslutter Dahl.