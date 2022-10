VM-nasjoner støtter milliardkrav: – Pinlig av Fifa

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant Amnesty International, har tatt til orde for at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og VM-arrangør Qatar bør kompensere migrantarbeiderne som er blitt utsatt for grove menneskerettighetsbrudd.

Oppfordringen er et fond på 440 millioner dollar, i likhet med premiepengene som gis til lagene som deltar i mesterskapet.

Etter dagens kurs tilsvarer summen om lag 4,6 milliarder kroner.

Human Rights Watch er en av organisasjonene bak kampanjen, som går under navnet #PayUpFifa. De skriver at de har tatt kontakt med de 32 forbundene som har kvalifisert seg til mesterskapet, og at «minst» sju av dem har støttet oppfordringen offentlig:

Belgia, Frankrike, England, Tyskland, Nederland, Wales og USA.

Organisasjonen skriver at Norges Fotballforbund også er med på laget, noe fotballpresident Lise Klaveness tidligere har bekreftet til TV 2.

– Det er pinlig at, til tross for at store fotballspillere, forbund og sponsorer støtter kampanjen, Fifa fortsatt har unnlatt å forplikte seg til et fond for de mange tusen migrantarbeiderne som har dødd, blitt skadet eller fått lønnen sin stjålet mens de har gjort VM mulig, sier Human Rights Watch-sjef Michael Page i en uttalelse.

Saken er omtalt av den britiske storavisen The Times. De skriver at også fire store sponsorer av mesterskapet er med på å støtte oppfordringen.

Ifølge avisen er målet er at familiene skal motta mellom 60- 100 000 kroner hver.

– Det er et klart valg for Fifa: Legg bort en liten andel av VM-pengene, som utgjør en stor forskjell for tusenvis av arbeidere, eller ikke gjør noe og aksepter at turneringen uutslettelig vil være tilgriset av menneskerettighetsbrudd, sier Amnesty International-toppen Steve Cockburn i en uttalelse.