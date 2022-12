VM-medalje til Christiansen etter marerittår: – Jævlig gøy

Henrik Christiansen tok VM-bronse i svømming på distansen 1500-meter kortbane. Italienske Gregorio Paltrinieri (med tiden 14.16.88) foran franske Damien Joly (14.19.62).

– Det var jævlig gøy. Det er en veldig deilig følelse å være tilbake der jeg føler jeg hører hjemme. Jeg er oppe å slåss om medalje og viser meg frem. Det er en deilig følelse å kjenne på det igjen, sier Christiansen til TV 2.

Christiansen disponerte kreftene i starten og etter rundt 400 meter med lå svømmeren godt an til medalje. Da det var drøye 1000 meter igjen ledet nordmannen, men italieneren var ustoppelig mot slutten.

26-åringen stivnet noe og Joly svømte også forbi. Men Christiansen leverte et godt løp og tok tredjeplassen på tiden 14.24,08.

– Nå er flyten tilbake og jeg er meg selv igjen. Det er deilig, sier han om bronsen.

Foto: Patrick B. Kraemer / Bildebyrån

Tiden på tirsdagens 1500 meter er 5,9 sekunder over hans egen personlige rekord fra Glasgow i 2019, men hans beste tid siden da.

– Jeg startet kontrollert, men var nok litt hissig på grøten i midten og fikk svi for det på slutten. Det er ikke en sterk avslutning, men det holder til bronse. Det er en god opplevelse, sier Christiansen om distansen.

OPPTUR: Henrik Christiansen gjorde det meget godt under VM i svømming tirsdag. Foto: Patrick B. Kraemer / Bildebyrån

Slo tilbake

Dermed ble det en stor opptur for Christiansen, som har slitt de to siste årene.

– Fjorårets sesong var preget av veldig mye sykdom som gjorde jeg ikke fikk trent som jeg skulle og hadde litt trøbbel med å komme meg inn i flyten og finne teknikken. Jeg føler at det er mye mer på plass nå og det begynner å komme seg, sa Christiansen til svømmeforbundet før VM.

Høsten 2020 var sist Christiansen var i storform. Da svømte han en av tidenes raskeste 800 meter fri, og alt lå til rette for at 26-åringen fra Lambertseter skulle være en medaljekandidat til OL i Tokyo ett år senere.

Lekene ble en fiasko for svømmeren, og i evalueringen var Christiansen knallhard med seg selv. Siden har han slitt med å finne tilbake til den gode formen, før årets svømme-VM.

– Jeg ønsker å komme meg tilbake til der jeg kan være med og kjempe om medaljene, og sette personlig rekord igjen. Jeg føler ikke det er noen grunn til jeg ikke skal kunne bli bedre enn det jeg er nå og det jeg har vært tidligere. Jeg føler fortsatt jeg har mye å gå på, sa han før årets mesterskap.

Forbedret rekorden

VM i kortbane arrangeres i Melbourne, Australia. Christiansen og seks andre representerer Norge i mesterskapet.

Tidligere tirsdag forbedret Markus Lie sin norske og nordiske rekord på 100 meter rygg i semifinalen til 50,67. Det holdt bare til 13.-plass og ingen finale under kortbane-VM.

REKORD: Markus Lie leverte gode tider under VM i svømming tirsdag. Foto: Patrick B. Kraemer / Bildebyrån

Lie hadde 50,89 i forsøket og forbedret tiden med 22/100 sekund i semifinalen. Han måtte ha svømt på 50,01 for å ha tatt seg til en finale.

– Vi har satt standarden på dag 1. Vi skal ikke være en dritkjedelig statistnasjon, vi vil være oppe og ta medaljer. At Markus tar personlig rekord i dag er veldig bra, og det er deilig å se at han finner flyten. Jeg er veldig stolt over ham, sier Christiansen.

Nicholas Lia svømte 50 meter butterfly på 23,00, mens Ingeborg Vassbakk Løyning var i mål på tiden 58,49 på 100 meter rygg. Ingen av de gikk til semifinale.