VM-drama: Hegerberg forsvant i garderoben rett før avspark

Saken oppdateres!

Opptakten til Norges oppgjør mot Sveits ble av det høydramatiske slaget.

Etter at nasjonalsangene var unnagjort, forsvant Ada Hegerberg i garderoben. Dermed ble Sophie Roman Haug kastet inn i startoppstillingen.

Stjernespissen var satt opp til å starte kampen og gjennomførte hele oppvarmingen før hun plutselig forsvant ut av banen rett før avspark.

Landslagslege Trygve Hunemo forteller at Hegerberg fikk en kjenning i lysken på siste sprint under oppvarmingen. Det opplyser landslagets pressesjef.

– Jeg har aldri sett lignende og det virker kaospreget, sier TV 2-ekspert Ingrid Ryland.

Hegerberg deltok på hele oppvarmingen og det så ikke ut til å være noen problemer underveis.

– Det er selvsagt ekstremt dramatisk, så kanskje er det like greit at det skjer så tett på kampstart at de bare må gå rett inn og tenke på kampen.

Med Caroline Graham Hansen på benken, spiller Norge kampen uten de rutinerte stjernene.

– Nå må Norge spille uten sine to største stjerner i en avgjørende VM-kamp.

Ekspertkollega Marit Clausen håper Hegerberg kommer raskt tilbake.

– Norge mister en matchvinner og en leder. Det er klart at det påvirker laget. Forhåpentligvis er hun klar til de andre kampene, sier TV 2-ekspert Marit Clausen.

– Nå må andre ta ansvar. Det kan være bra, sier Clausen.