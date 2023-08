– Viser at man har gjort noe kult, men det er litt håpløst

Etter at Viktor Hovland gikk til topps i FedEx-sluttspillet, har igjen diskusjonen gått på hva som er den største prestasjonen i norsk idrettshistorie.

>

Det var natt til mandag at Viktor Hovland skrev norsk idrettshistorie da han sikret seieren i FedEx-sluttspillet.

25-åringen sikret seg samtidig 190 millioner kroner for seieren. Det klarte han på en vanvittig imponerende måte ettersom han klarte å gå 27 slag under par. Nærmeste utfordrer var Xander Schauffele og han endte opp med 22 slag under par.

Tirsdag møtte Viktor Hovland den norske pressen på et digitalt pressetreff for å snakke om bragden.

– Det er veldig hyggelig å høre. Det viser at man har gjort noe kult, sier Viktor Hovland til TV 2.

– Håpløst

Det etter et spørsmål om debatten som har gått til lands om hva den største norske idrettsprestasjonen er gjennom tidene.

– Akkurat nå er jeg sjeleglad for at jeg ikke sitter i juryen som skal bestemme hvem som fortjener heder og ære når idrettsåret 2023 skal oppsummeres på Idrettsgallaen, skrev blant annet TV 2s kommentator Mina Finstad Berg etter bragden til Hovland.

25-åringen gliser når TV 2 spør ham om dette og det er tydelig at han har fått med seg debatten.

– Det er morsomt og kult, men det er også litt håpløst. Det går jo ikke an å sammenligne de ulike grenene på den måtte. Vi må heller se totalen på hva som skjer i Norge om dagen, sier han og føler opp:

– Hallo, ser hva vi presterer! Vi har en verdensmester i sjakk, en spiller i verdenstoppen i tennis og nordmenn som springer raskest i verden. Altså, det er helt vilt. La oss heller bare fokusere på det. Selvfølgelig kan man ha litt diskusjoner på siden, men det er ikke noe å forvente en konklusjon ut av. Det er hundre prosent subjektivt. Så lenge det er i den ånden det blir diskutert, så er det bare gøy, sier han.

Flytter til Florida

Nå venter et par uker igjen med golf før nordmannen får seg en etterlengtet hvile. Og det hele avsluttes med storturneringen Ryder Cup i Roma. Det skal Hovland representere Team Europa i kamp mot Team USA i den svært prestisjefylte og tradisjonsrike turneringen.

På pressetreffet fikk han også spørsmål om planene om å flytte sammen med den norske golfspilleren Kristoffer Ventura i Florida.

– Jeg koser meg sammen med gode mennesker. Kristoffer er en god kompis som jeg har kjent lenge. Jeg har ikke sett ham så mye de siste par årene, så jeg tror det hadde vært kult å være mer sammen slik at vi også kan lære litt fra hverandre, sier Hovland på spørsmål fra NRK og følger opp:

– Jeg føler det er på tide å mixe ting litt opp. Å flytte til Florida vil gjøre at jeg kan spille mot bedre spillere og på bedre baner. Det er også nærmere Norge som gjør det litt enklere for meg å reise hjem litt oftere. Det er fint å kunne balansere litt mellom å være hjemme i Norge litt oftere også.