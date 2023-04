Visepresident «skuffet og overrasket» etter vraking: – Uheldig fokus på valgkampen

Berit Kjøll var «lei seg» for at visepresident Vibecke Sørensen ikke får fortsette i idrettsstyret. Sørensen selv vil ikke spekulere i om hun ble et offer for en turbulent valgkamp.

– Jeg er veldig lei meg for å høre at Vibecke Sørensen, som er 1.visepresident, ikke er innstilt til å fortsette. Hun har gjort en fremragende jobb, og norsk idrett mister en kjempekapasitet ved ikke å innstille henne til gjenvalg.

Det sa Berit Kjøll etter at valgkomiteen i Norges idrettsforbund (NIF) la frem sin innstilling til nytt idrettsstyre.

Der kom det frem at flertallet vraker Kjøll til fordel for Zaineb Al-Samarai, samt at 1. visepresident Sørensen ble enstemmig vraket.

– Jeg forstår at det å få på plass en innstilling er krevende, men jeg er skuffet og overrasket over at den innsatsen jeg har vist, og den kompetansen og erfaringen jeg har, ikke er verdsatt nok til å få en plass, sier Sørensen til TV 2.

– Ikke en forutsetning at Berit var president

Sørensen har sittet i vervet siden 2019, og har i den tiden fremstått som en lojal støttespiller til norsk idretts øverste leder.

Sørensen, som er tidligere kunstløper, har også en fortid som president i Norges Skøyteforbund, hvor hun i 2008 ble forbundets første kvinnelige leder.

– Jeg fikk en tilbakemelding i dag fra komiteen på hvorfor jeg ikke er med videre. Det handler i stor grad om at det er en kabal som skal gå opp. Samtidig fikk jeg gode tilbakemeldinger på jobben som har blitt gjort, og at jeg har en kompetanse som har vært til nytte for norsk idrett, forteller 54-åringen.

Innstillingen fra valgkomiteen til 1. visepresident var, noe overraskende, generalløytnant Arne Bård Dalhaug, som ble enstemmig innstilt.

– Men hvis tilbakemeldingene var så positive, hvorfor er du da ikke med videre?

– Jeg har vært opptatt av at man må ha gode lag, og at de som jobber sammen jobber godt i lag og utfyller hverandre. Det har aldri vært noen forutsetning for meg at det er Berit som må være president.

– Har du vært for tett på Kjøll? Og tror du at det, i en så turbulent tid for Kjøll og idrettsstyret, kan ha vært grunnen til at du ikke er med videre?

– Jeg er overrasket over disse spekulasjonene. Jeg har utført min rolle på selvstendig grunnlag og bidratt i saker for å få til gode løsninger. Jeg har alltid fokus på sakene, ikke på personene eller hvem som er president.

– Flere uheldige medieutspill

Flere varslingssaker i NIF har de siste ukene og månedene resultert i en rekke negative medieoppslag like før en ny president skulle velges.

Sørensen legger ikke skjul på at det har vært en krevende periode, men håper ikke at hun har blitt et offer for kontroversene rundt NIF-ledelsen.

– Om det er diskvalifiserende å gi støtte til lederen gjennom å bidra med løsningsorienterte innspill i vanskelige situasjoner, så vil det være veldig vanskelig å være leder, sier hun.

– Har det vært en skitten valgkamp, eller har den vært saklig?

– Det har i alle fall vært flere uheldige medieutspill. Vi har også erfart at det har vært lekkasjer fra styret som er uheldig for idretten og for sakene vi jobber med. Men jeg vet ikke i hvilken grad dette kan knyttes til valgkampen. Men at en valgkamp i seg selv får så mye oppmerksomhet, er uheldig. Fokuset har vært for mye på hvem som skal være president kontra hvem som skal utgjøre laget som skal samhandle for å løse sakene til det beste for norsk idrett.

Valgkomiteens innstilling i sin helhet:

President: Zaineb Al-Samarai, flertallsinnstilling

President: Berit Kjøll, mindretallsinnstilling

1. visepresident: Arne Bård Dalhaug

Styremedlem: Mia Larsen Sveberg

Styremedlem: Sebastian Henriksen

Styremedlem: Astrid Strandbu

Styremedlem: Marco Elsafadi