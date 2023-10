Virgil van Dijk med hjelp til Norge

Se alt av EM-kvalik på TV 2 Play!

Norges tap for Spania søndag gjør at de er avhengig av andre nasjoner for å komme seg til EM 2024 i Tyskland.

Det siste håpet ligger i en eventuell playoff, som vil bestemmes av Nations League-rankingen.

Mandag kveld var det blant annet viktig at Nederland slo Hellas og Bosnia-Hercegovina beseiret Portugal.

Virgil van Dijk sene straffescoring sørget for at «Oranje» passerte Hellas i gruppe B. Ronald Koemans mannskap leder på innbyrdes oppgjør og har også én mindre kamp spilt enn grekerne.

Men Portugal vant hele 5-0, etter to scoringer av Cristiano Ronaldo:

Norge er fortsatt avhengig av at enten Romania, Slovakia eller Slovenia faller utenfor topp to i sine grupper, og at Serbia holder Montenegro bak seg på tabellen. De to møtes i morgen.



Slovakia slo Luxembourg 1-0 borte mandag. De ligger nå på en «trygg» andreplass, fem poeng foran kveldens motstander.

16 av 22 lag foran Norge på Nations League-rangeringen må klare å kvalifisere seg til mesterskapet gjennom EM-kvaliken, for at Norge skal få en playoff-mulighet.

Tirsdag er det en fordel at Finland og Nord-Irland vinner i deres kamper mot henholdsvis Kasakhstan og Slovenia.



Tyskland er forhåndskvalifisert som vertsnasjon. Les mer om Norges muligheter her.