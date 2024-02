Yule avanserte fra 30.- til førsteplass: – For en dag!

Timon Haugan hadde 23 hundredeler opp til leder Clément Noël etter første omgang.

Knallsol og varme temperaturer gjorde sitt med løypa utover dagen.

Daniel Yule - som lå på 30. plass etter første omgang - kjørte en fantomomgang.

Verken Henrik Kristoffersen, som lå på sjuendeplass, eller fjerdeplasserte Atle Lie McGrath greide å slå sveitserens tid.

Haugan hadde 1,70 sekunder å gå på til Yule. Men, forspranget ble spist opp raskt - og trønderen ble til slutt nummer åtte.

IKKE FULLKLAFF: For Timon Haugan. Foto: Matic Klansek / BILDBYRÅN

– Det ble ikke helt som jeg håpet, sier han til Viaplay.

Heller ikke Noël maktet å gjøre noe med Yule, som tok sin sjuende verdenscupseier, etter å ha klatret vanvittige 29 plasser i solsteiken.



Det har aldri skjedd før i slalåm.

– Utrolig. Den tror jeg blir vanskelig å slå. For en dag! Jeg trodde jeg var på vei hjem til hotellet etter første omgang, men dette er et bevis på at du alltid må ha troen, aldri gi opp og alltid gi ditt beste, sier Yule til Viaplay.



PALLEN: Loic Meillard, Daniel Yule og Clement Noel. Foto: Matic Klansek / BILDBYRÅN

– Det er gøy, men litt spesielt. Alltid moro med en sånn historie, sier Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt.

McGrath kjørte inn til svakeste tid etter en stor feil. Henrik Kristoffersen ble beste nordmann på en femteplass.

– Jeg visste da jeg kom i mål at hvis jeg var foran Yule, så hadde jeg vært på pallen. Sånn er det, sier Kristoffersen til Viaplay.

Rælingen-mannen var til slutt 19 hundredeler fra en pallplass.

Det er bare 11 dager siden Haugan tok en knallsterk andreplass i den tradisjonsrike Schladming-slalåmen, noe som var hans tredje pallplass i verdenscupen.