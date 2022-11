Wiklund tok karrierens første verdenscupseier: – Jeg er mest av alt lettet

Ragne Wiklund ble klokket inn til uhyre sterke 4.03,12.

Underveis passerte det norske håpet på tider som gjorde at hun snuste på en sluttid på under fire minutter. Det gikk til slutt ikke, men Wiklund åpnet likevel sesongen internasjonalt med et pangløp.

– Jeg trodde ikke det skulle holde til seier. Jeg var veldig spent på hva jeg kom til å prestere og hva motstanderne mine kom til å gå. Jeg er mest av alt lettet, sier Wiklund til TV 2 etter storløpet.

– Det var så sykt uforventet. Jeg føler sesongen kom litt brått i år, men så plutselig står jeg her. Det er helt rått, sier hun til rettighetshaver Viaplay etter løpet.

Sist en norsk skøyteløper på kvinnesiden vant et verdenscupløp på 3000 meter var i 1986. Den sto legendariske Bjørg Eva Jensen bak.

– Oi, det var på tide med andre ord, gliser Wiklund, som går 1500 meter i morgen.

Skøytejentene har millioner av likes og er superpopulære på sosiale medier

– Jeg er veldig overrasket. Jeg hadde egentlig ikke forventet å starte her i det hele tatt. Jeg er litt vant til å jobbe meg inn og bli bedre og bedre for hvert løp. Dette kom brått på, sier Wiklund.

Det norske håpet gikk i det sjette paret mot den sterke canadieren Isabelle Weidemann. Seieren i den duellen var det aldri noen tvil om hvem som skulle ta.

NORSK SEIER: Ragne Wiklund (midten) vant 3000-meteren foran Irene Schouten (t.v.) og Isabelle Weidemann. Foto: Jan Kåre Ness

Wiklund gikk meget offensivt til verks i Sørmarka Arena og la press på parkamerat Weidemann. 22-åringen gikk på stabile rundetider gjennom store deler av løpet, men måtte litt opp på sisterunden.

– Jeg prøvde å holde rundetidene nede så lenge som mulig, og det går utover de to siste, sa Wiklund om eget løp.

Avslutningen skulle uansett vise seg å være sterk sammenliknet med alle andre.

Den nederlandske stjernen Irene Schouten ble nummer to i Stavanger, men var grundig slått av Wiklund. Schouten ble klokket inn til tiden 4.05,01. Isabelle Weidemann, som gikk i par med Wiklund, fulgte på tredjeplass med 4.05,46.

Wiklund er regjerende verdensmester på 1500 meter.

TREDJEPLASS: Det norske lagtempolaget kom også på pallen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Lagtempolaget på pallen

Hallgeir Engebråten, Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen tok tredjeplassen på lagtempoen under verdenscupåpningen på skøyter i Stavanger.

Det norske laget gikk i siste par og ble klokket inn til tiden 3.45,42. Det var ikke nok til å slå parkamerat USA, som gikk helt til topps med 3.44,01.

Vinnertiden var 99 hundredeler bak banerekorden i Sørmarka Arena.

Nederland tok annenplassen på distansen.

Det norske lagtempolaget for menn er regjerende olympiske mestere. Engebråten, Kongshaug og Lunde Pedersen utgjorde også da mannskapet.

Forrige sesong endte Norge på annenplass i lagtempo-verdenscupen.

(©NTB/TV 2)